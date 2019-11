استودیوی بازی‌سازی کوانتیک دریم، تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی کامپیوتر Detroit: Become Human را اعلام کرده است. این بازی قرار است در روز ۱۲ دسامبر سال جاری میلادی (۲۱ آذر) روی فروشگاه اپیک گیمز عرضه شود.

بازی Detroit: Become Human قرار است در روز ۱۲ دسامبر سال جاری میلادی (۲۱ آذر) روی فروشگاه اپیک گیمز عرضه شود.

بازی Detroit: Become Human، آخرین ساخته‌ی استودیوی کوانتیک دریم (Quantic Dream) است؛ استودیویی که به ساخت بازی‌های ماجراجویی داستان‌محور شهرت دارد. بازی‌های کوانتیک دریم، جنبه‌های سینمایی بسیار زیادی دارند و از سوی کارگردان بازی‌های این استودیو یعنی «دیوید کیج» در واقع «درام تعاملی» نامیده شده‌اند. بازی Detroit: Become Human هم در ادامه‌ی جریان همین بازی‌های سینمایی داستان‌محور، قصه‌ای پر پیچ و خم را مقابل بازی‌کننده می‌گذارد و از او می‌خواهد تا خودش، قصه را با توجه به تصمیم‌هایی که می‌گیرد، شکل دهد.

بازی از نظر داستانی، در آینده‌ی نزدیک روی می‌دهد و قصه‌ای حول ربات‌های انسان‌نما یا همان اندرویدها تعریف می‌کند. بازی‌کننده‌ها در Detroit: Become Human کنترل سه اندروید مختلف را برعهده می‌گیرند که هر کدام، در نقطه‌ای متفاوت از شهر دیترویت، تلاش می‌کنند با پدیده‌ی جدید اختیار و هویت ربات‌ها کنار بیایند.

بازی Detroit: Become Human، مثل چند ساخته‌ی قبلی استودیوی کوانتیک دریم، با تهیه کنندگی سونی و برای پلتفرم‌های بازی این شرکت ساخته شده است. با این حال، با اتمام همکاری سونی و کوانتیک دریم، این استودیو توانسته است اجازه‌ی انتشار بازی‌های خود روی کامپیوتر را از سونی کسب کند؛ طوری که تا به امروز دو بازی Heavy Rain و Beyond: Two Souls، یعنی ساخته‌های قبلی کوانتیک دریم، روی کامپیوتر و از طریق اپیک گیمز استور عرضه شده‌اند و بازی Detroit: Become Human سومین و‌ آخرین بازی این استودیو است که به کامپیوتر می‌آید.

نسخه‌ی کامپیوتر Detroit: Become Human روی اپیک گیمز استور ۴۰ دلار قیمت‌گذاری شده است.

منبع: Gematsu

The post تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی کامپیوتر Detroit: Become Human مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala