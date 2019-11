بازی State of Decay 2 به استیم خواهد آمد

بازی انحصاری State of Decay 2، با پیوستن به عناوینی چون Gears 5 و Halo: The Master Chief Collection، و در حالیکه بازی‌های استودیوهای داخلی مایکروسافت (Microsoft Game Studios) به مرور در فروشگاه دیجیتالی شرکت «ولو» (Valve) در دسترس قرار می‌گیرند، در فروشگاه استیم عرضه خواهد شد.

صفحه بازی در استیم تاریخ عرضه را اوایل سال ۲۰۲۰ ذکر کرده است. استودیوی Undead Labs – سازنده بازی – هم دیروز اعلام کرد که نسخه استیم بازی از خدمات بین پلتفرمی (Cross-Platform) پشتیبانی خواهد نمود. این بدان معنی است که خریداران نسخه استیم بازی می‌توانند با دارندگان ایکس‌باکس، و نیز مالکین نسخه فروشگاه مایکروسافت برای ویندوز ۱۰، بازی کنند.

بازی State of Decay برای اولین بار در سال ۲۰۱۳، و به عنوان یک بازی انحصاری مایکروسافت – ایکس‌باکس و ویندوز – منتشر شد؛ با این وجود، این بازی از همان ابتدا در فروشگاه استیم هم در دسترس قرار داشت. سال پیش، و اندکی پس از عرضه بازی State of Decay 2 در ماه مه ۲۰۱۸، مایکروسافت استودیوی Undead Labs را خریداری نمود.

در ماه مه امسال – و اندکی پس از اعلام اینکه بازی Halo: The Master Chief Collection در کنار فروشگاه اختصاصی مایکروسافت، در فروشگاه استیم هم عرضه خواهد شد – «فیل اسپنسر» (Phil Spencer)، رئیس ایکس‌باکس، اعلام کرد که شرکت مایکروسافت برنامه‌هایی دارد تا عناوین اختصاصی خود را علاوه بر فروشگاه مایکروسافت، در فروشگاههای دیجیتالی رقیب هم عرضه نماید. ابتدای ماه سپتامبر بود که بازی Gears 5 همزمان در هر دو فروشگاه در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

استودیوی Undead Labs قول داده است که در روز دوشنبه همین هفته، و طی یک استریم زنده، جزییات بیشتری را در این مورد بیان کند.

