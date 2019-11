استودیوی «گیرباکس» (Gearbox) رسما مرگ بازی تیراندازی قهرمان‌محور خود را اعلام کرد، گرچه تا مراسم به خاکسپاری اندک زمانی باقیست.

امروز، و طی یک بیانه رسمی، اعلام شد که شرکت ۲K «فرآیند آرام از رده خارج کردن بازی «بتلبورن» (Battleborn)» را آغاز کرده است. البته که این فرآیند به مرور اجرا می‌گردد؛ ارز مجازی بازی تا بیست و چهارم فوریه سال ۲۰۲۰ از دسترس خارج خواهد شد، گرچه سرورهای بازی ژانویه ۲۰۲۱ برقرار خواهد ماند. پیش از این هم بازی از ویترین فروشگاهای دجیتال خارج شده بود.

شرکت ۲K در بیانه خود اشاره کرد که این تصمیم برای «تمرکز بیشتر منابع و انرژی روی سایر پروژه‌ها» گرفته شده است. گرچه دلایل دیگری در این باب ذکر نشد، بازی بتلبورن از زمان عرضه در سال ۲۰۱۶ با مشکلات عدیده‌ای روبرو بود، که مهمترین آنها دست و پنجه نرم کردن با رقیب مستقیم خود، بازی «اورواچ» (Overwatch) بوده است. رقابتی که به شکست کامل بتلبورن انجامید.

استودیوی گیرباکس، یکبار در سال ۲۰۱۷، و با رایگان اعلام کردن بازی، سعی کرد تا آنرا زنده کند، گرچه این تلاش در نهایت افاقه نکرد و تنها چند ماه پس از آن بود که «رندی وارنل» (Randy Varnell) – کارگردان هنری بازی – اعلام داشت که او و گروهش پس از این دیگر محتوای جدیدی برای بازی تولید نخواهند کرد.

بازی بتلبورن هرگز موفق به جذب بازیکنان زیادی نشد، چنانکه شلوغترین زمان در کل سال ۲۰۱۸، در ماه مه، و با تعداد ۱۰۰ بازیکن همزمان رخ داد. مطابق آمار استیم، این بازی در یک ماه گذشته، در بیشترین حالت ۳۸ بازیکن همزمان را بخود دیده است.

منبع: GamesIndustry.biz

