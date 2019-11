بنا به اظهارات مایکروسافت، این شرکت در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تولید عناوین مخصوص پروژه «اکس‌کلاود» (xCloud) ندارد.

یکی از سخنگویان این شرکت طی گفتگویی با نشریه «گاماسوترا» (Gamasutra) بیان داشته است که برنامه‌ریزیهای انجام شده برای این سرویس به استریم بازی‌های کنسول ایکس‌باکس – و نه ساخت بازی‌های مبتنی بر ساختار ابری – منحصر می‌گردد:

«ما هنوز در ابتدای یک سفر چندین ساله برای پروژه اکس‌کلاود – که فعلا در مرحله آزمایشی است – به سر می‌بریم. ما در حال بررسی امکانات بالقوه گوناگونی هستیم که بواسطه تکنولوژی ابری ممکن شده است. با این وجود، برای استریم بازی‌ها به رویکردی پایبندیم که مکمل کنسولمان باشد، و در حال حاضر برنامه‌ای برای تولید محتوای ابرمحور (cloud-exclude) نداریم.»

شایعه احتمال وجود محتوای انحصاری برای پروژه اکس‌کلاود به مصاحبه‌ای با «کریم چادری» (Kareem Choudhry) – نایب رئیس ایکس‌باکس – باز می‌گردد که اشاره کرده بود ایکس‌باکس «مشغول صحبتهای اولیه با توسعه دهندگان مختلف» جهت تولید عناوین انحصاری فضای ابری است، گرچه او تاکید کرده بود که هنوز چیزی برای اعلان وجود ندارد.

چنانکه اشاره شد، پروژه اکس‌کلاود در حال حاضر در مرحله آزمایشی به سر می‌برد. در مراسم X019 لندن در ابتدای ماه جاری، مایکروسافت اعلام داشت که تعداد بازی‌های این پروژه را از ۴ به ۵۰ بازی افزایش خواهد داد؛ و قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ این سرویس را به بازارهای جدیدی – از جمله هند، ژاپن، و کانادا – گسترش دهد.

مهمترین رقیب مایکروسافت در حوزه استریمینگ، گوگل استیدیا (Stadia) است، که هفته پیش به همراه یک بازی انحصاری رسما راه اندازی شد. پیش از این، و در اوایل امسال، این غول اینترنتی در هنگام معرفی سرویس خود همچنین از وجود استودیوی جدیدی پرده برداشت که قرار است بازی‌هایی تولید نماید که وجود آنها تنها در فضای ابری و با تکنولوژی ابری ممکن است. تا اینجای کار البته، تنها یک بازی انحصاری از سوی گوگل معرفی شده است: «گیلت» (Gylt) – یک بازی ماجرایی مرموز که توسط استودیوی «تکیلا» (Tequilla Works) ساخته شده است.

اما شاید بهترین خبر برای مایکروسافت این باشد که نحوه عرضه سرویس استیدیای گوگل در یک هفته‌ای که از آن می‌گذرد – تقریبا از دید همگان – کاملا ناامید کننده بوده است.

