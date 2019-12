با نزدیک شدن به پایان سال 2019، وبسایت Metacritic(متاکریتیک) لیست 15 بازی برتر سال 2019 را فارغ از پلتفرم مقصدشان منتشر کرده است و همانطور که می‌دانید، در واقع نمره‌ی ثبت شده بر روی وبسایت متاکریتیک، میانگین نمرات یک بازی توسط مراجع معتبر صنعت گیم می‌باشد.

Resident Evil 2 Remake موفقیتی فوق‌العاده را برای کمپانی سازنده و ناشر یعنی کپکام به ارمغان آورد و با امتیاز 93 به روی تخت پادشاهی بهترین‌های سال 2019 تکیه زده است. جدیدترین عنوان استودیوی From Software یعنی Sekiro Shadows Die Twice نیز با کسب میانگین نمرات 91 در رتبه‌ی دوم جای گرفته است. لیست کامل 15 بازی برتر سال 2019 بر اساس میانگین نمرات ثبت شده بر روی وبسایت متاکریتیک را در زیر مشاهده می‌کنید:

Resident Evil 2 (Metascore): 93

Sekiro: Shadows Die Twice (Metascore): 91

Final Fantasy XIV: Shadowbringers (Metascore): 91

Monster Hunter: World – Iceborne (Metascore): 90

Disco Elysium (Metascore): 90

F1 2019 (Metascore): 89

Devil May Cry 5 (Metascore): 89

Fire Emblem: Three Houses (Metascore): 89

Slay the Spire (Metascore): 89

Apex Legends (Metascore): 89

Asgard’s Wrath (Metascore): 88

Super Mario Maker 2 (Metascore): 88

Baba is You (Metascore): 87

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Metascore): 87

Astral Chain (Metascore): 87

تاکنون هر دو بازی Resident Evil 2 Remake و Sekiro: Shadows Die Twice فروش بسیار خوبی را نیز تجربه کرده‌اند. Resident Evil 2 Remake به دنبال این است تا از مقدار فروش کلی نسخه‌ی اصلی که در سال 1998 عرضه شده بود پیشی بگیرد و Sekiro Shadows Die Twice نیز تنها در 3 ماه فروشی 4 میلیون واحدی را ثبت کرد. فروش زمان عرضه‌ی جدیدترین پروژه‌ی هیدتاکا میازاکی از فروش زمان عرضه‌ی Dark Souls 3 بیشتر بوده است و این عنوان به دنبال آن است تا فروشی معادل پرفروش‌ترین نسخه‌ی سری بازی Souls داشته باشد(تخمین زده می‌شود که تاکنون 15 میلیون نسخه از Dark Souls 3 به فروش رسیده باشد). در پایان دیدگاه شما در این مورد چیست؟

