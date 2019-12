اگر مرتبا دنیای بازی‌های مستقل را دنبال می‌کنید حتما با مجموعه To the Moon آشنایی دارید. اولین قسمت از این مجموعه برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۱ روانه بازار شد و توانست به یمن داستان احساسی و تاثیرگذار خود به عنوان یکی از بهترین بازی‌های ماجراجویی شناخته شود. شش سال بعد، سازندگان دنباله مجموعه را با اسم Finding Paradise منتشر کردند که همان‌طور که انتظار می‌رفت موفق شد عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد.

حال پس از گذشت دو سال، استودیوی Freebird Games (سازنده اثر) سومین شماره سری را با نام Impostor Factory معرفی کرد. به گفته سازندگان، داستان بازی دنباله مستقیمی بر دو اثر قبلی خواهد بود.

داستان سری To the Moon به‌صورت کلی درباره گروهی از دانشمندان با نام‌های دکتر روزلین و دکتر واتس است که به طریقی شرایطی را برای مردم فراهم کرده‌اند که می‌توانند شانس دوباره‌ای برای زندگی داشته باشند و کار خود را از ابتدا شروع کنند. با این حال، داستان شماره سوم از جایی شروع می‌شود که کاراکتر «کویینسی» به یک عمارت مشکوک و دورافتاده دعوت می‌شود و با ماشین زمان برخورد می‌کند. سازندگان وعده داده‌اند که در ادامه اتفاقات بسیار جالبی رخ خواهد داد و این توضیحات در واقع بخش بسیار کوچکی از بازی را شامل می‌شوند.

To the Moon 3: Impostor Factory در پایان سال ۲۰۲۰ از طریق فروشگاه استیم برای پلتفرم کامپیوتر منتشر می‌شود. در حال حاضر نمی‌دانیم که آیا بازی برای پلتفرم‌های دیگری هم عرضه می‌شود یا خیر.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی To the Moon 3 را ببینید.

