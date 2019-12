اوایل روز گذشته استودیوی «کدمسترز»، سازنده بازی‌هایی همچون Grid ،Dirt و آثار «فرمول وان» در خبری اعلام کرد که استودیوی Slightly Mad – خالق بازی Project CARS – را با قیمت ۳۰ میلیون دلار خریداری کرده است. به مالکیت درآوردن این استودیو باعث می‌شود تا کدمسترز تمامی امتیازات و حقوق رسمی مجموعه Project CARS را کاملا به دست بیاورد. علاوه بر این، براساس اخبار منتشر شده، این استودیو در حال حاضر روی یک بازی بزرگ معرفی نشده کار می‌کند. با اعلام این خبر، در حال حاضر کدمسترز بیش از ۷۰۰ نفر کارمند در سراسر جهان دارد.

«فرانک سانیر» مدیرعامل استودیوی کدمسترز درباره خرید خبر استودیو گفت: «بسیار خوشحالیم که این استودیو فوق‌العاده را به خانواده کدمسترز آوردیم و بدون شک این اتفاق ما را به یک استودیوی تاثیرگذار و جهانی در زمینه ساخت بازی‌های مسابقه‌ای تبدیل می‌کند.» او در ادامه افزود: «ما علایق و چشم‌انداز یکسانی داریم و این مشارکت باعث سرعت بخشیدن به روند رشدمان می‌شود. از آنجایی که سرویس‌های استریم بازی به بازار آمده‌اند و نسل بعدی کنسول‌ها هم در سال ۲۰۲۰ از راه می‌رسد، حالا زمان بسیار مناسبی است که کدمسترز قدم بعدی خود را بردارد.»

«ایان بل» موسس و مدیرعامل استودیوی Slightly Mad هم در رابطه با این همکاری گفت: «مجموعه بازی‌های مسابقه‌ای ما از بهترین‌ها و محبوب‌ترین آثار صنعت بازی هستند و این همکاری باعث می‌شود از یکدیگر چیزهای زیادی یاد بگیریم، منابع‌مان را به اشتراک بگذاریم و از پلتفرم‌ها و تکنولوژی‌های جدید نهایت استفاده را ببریم.» بل افزود: «تیم من مشتاق است تا به کدمسترز بپیوندد و برای ایجاد رابطه‌ای بر اساس خلاقیت، اشتیاق و ساخت بازی‌های مسابقه‌ای که طرفداران را به وجد می‌آورد نمی‌توانیم بیش‌تر از این صبر کنیم.»

استودیوی Slightly Mad در سال ۲۰۰۹ راه‌‌اندازی شد. آن‌ها پیش از اینکه بازی Project CARS را در سال ۲۰۱۵ روانه بازار کنند، ساخت دو قسمت از سری بازی‌های Need for Speed را برعهده داشتند. این استودیو در سال ۲۰۱۷ دنباله Project CARS را منتشر کردند و در حال حاضر روی قسمت سوم آن کار می‌کنند.

منبع: Polygon

The post کدمسترز استودیوی سازنده Project CARS را خرید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala