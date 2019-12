امروز شرکت بازی‌سازی بتسدا در خبری اعلام کرد نسخه نینتندو سوییچ The Elder Scrolls: Blades در اوایل سال ۲۰۲۰ منتشر خواهد شد. همچنین به‌روزرسانی جدید بازی هم در اوایل ماه دسامبر برای دارندگان نسخه موبایل در دسترس قرار می‌گیرد. این آپدیت قرار است سیستم لوت بازی را تغییر دهد و حالت PvP را به آن اضافه کند.

بتسدا در وبلاگ خود نوشت: «ما می‌دانیم که طرفداران‌مان بسیار علاقه دارند تا نسخه نینتندو سوییچ Blades را تجربه کنند و ما هم خیلی سخت کار کردیم تا این اتفاق به وقوع بپیوندد. اما متاسفانه با وجود همه تغییراتی که در بازی ایجاد کرده‌ایم، مجبور شدیم تا انتشار نسخه سوییچ را تا اوایل سال ۲۰۲۰ به عقب بیندازیم. برای عرضه نسخه نینتندو سوییچ نمی‌توانیم بیش‌تر از این صبر کنیم و مطمئنیم که این زمان اضافه به ما اجازه می‌دهد تا یک تجربه ارزشمند را برای هواداران خود فراهم کنیم.»

Blades اوایل امسال – پس از یک دوره تاخیر در سال ۲۰۱۸ – برای دستگاه‌های اندروید و آی‌او‌اس عرضه شد. در جدیدترین آپدیت بازی قرار است یکی از مکانیک‌های بحث‌برانگیز و جنجالی با نام Chest Timers حذف شود؛ در این حالت، بازی‌کنندگان مجبور بودند برای دریافت لوت‌های جدید ساعت‌های زیادی را منتظر بمانند و اگر می‌خواستند در سریع‌ترین زمان به آیتم‌های جدیدی برسند باید پول خرج می‌کردند.

بتسدا در رابطه با این موضوع گفت: «ما بازخوردهای شما را شنیدیم و حالا با آپدیت ۱.۵ می‌خواهیم تغییرات زیادی را در سیستم لوت بازی ایجاد کنیم. در این آپدیت، تمامی صندوقچه‌ها بلافاصله باز می‌شوند و دیگر مجبور نیستید تا زمان زیادی را منتظر بمانید.»

بتسدا در ادامه اعلام کرد که حالت موردانتظار Arena mode هم به‌زودی در دسترس کاربران قرار می‌گیرد؛ در این حالت بازی‌کنندگان می‌توانند در مسابقات یک به یک با یکدیگر مبارزه کنند. گفتنی است که این حالت دارای قابلیت کراس‌پلتفرم خواهد بود و کاربران موبایل و نینتندو سوییچ می‌توانند با یکدیگر بازی کنند.

منبع: Polygon

