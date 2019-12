می‌دانیم که چند وقتی است سونی نمونه‌ای اولیه از سخت‌افزار پلی‌استیشن بعدی را در اختیار بازی‌سازان قرار داده است. تا به امروز تصاویری مفهومی و طراحی‌هایی از کیت توسعه‌ی نرم‌افزاری پلی‌استیشن ۵ دیده بودیم، ولی عکسی واقعی از آن دیروز برای اولین بار منتشر شد.

عکس کیت توسعه‌ی نرم‌افزاری پلی‌استیشن ۵ در توییتر و توسط حساب کاربری شخصی به اسم alcoholikaust منتشر شده است؛ شخصی که می‌گوید این عکس را یکی از بازی‌سازان گرفته و برای او فرستاده است. در این تصویر دو کیت توسعه‌ی نرم‌افزار (SDK) کنسول پلی‌استیشن ۵ در کنار هم قرار گرفته‌اند.

همانطور که می‌توانید ببینید، تصاویر کاملا شبیه به طرح‌های مفهومی منتشر شده، هستند. سیستم خنک کننده‌ی بزرگ این دستگاه از کنار و میان، کنسول را خنک می‌کند.

در پشت کیت توسعه‌ی نرم‌افزاری پلی‌استیشن ۵ (سمت راست و پشت دستگاه‌ها) هم‌چنین کیت‌های توسعه‌ی نرم‌افزار پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۴ پرو قرار دارند؛ طوری که می‌توانید به خوبی این دستگاه‌ها را از نظر ظاهری با یکدیگر مقایسه کنید. دستگاه بالایی، کیت توسعه‌ی نرم‌افزاری پلی‌استیشن ۴ و دستگاه پایینی برای مدل پرو است.

مطمئنا می‌دانید که کیت‌های توسعه‌ی نرم‌افزاری، از نظر ظاهری هیچ شباهتی به کنسول نهایی ندارند و حتی از نظر سخت‌افزاری هم در بیشتر مواقع، با کنسول نهایی فرق می‌کنند. در واقع این دستگاه‌ها که از سوی سونی در اختیار شرکت‌های بازی‌سازی قرار داده شده، کاملا سخت‌افزار نهایی را در خود جای نداده‌اند. معمولا شش هفت ماه قبل از عرضه‌ی کنسول به بازار، نسخه‌ی نهایی کیت توسعه‌ی نرم‌افزاری که سخت‌افزار تثبیت شده را دارد، به بازی‌سازان ارایه می‌شود.

این کیت‌های توسعه‌ی نرم‌افزاری پلی‌استیشن ۵ مدت زیادی است که در دست بازی‌سازان قرار دارند.

کنسول پلی‌استیشن ۵ قرار است پاییز سال آینده وارد بازار شود.

