حدود دو سه هفته پیش بود که شرکت بازی‌سازی «یوبی‌سافت» با برگزاری یک نظرخواهی از هواداران خود خواست در روند بهبود بازی Ghost Recon Breakpoint کمک کنند و پیشنهادات خود را با آن‌ها به اشتراک بگذارند. حال شرکت یوبی‌سافت طی نامه‌ای به هواداران نتیجه این نظرخواهی را به‌صورت عمومی منتشر کرد. طبق اعلام این شرکت، طرفداران خواستار اضافه شدن حالت آفلاین و همراهان هوش‌مصنوعی هستند. همچنین طبقه‌بندی کردن لوت‌ها و رده‌بندی آن‌ها – مشابه بازی The Division 2 – از دیگر مکانیک‌های درخواستی هستند.

به گفته یوبی‌سافت پاریس، آن‌ها در حال حاضر مشغول کار روی ویژگی‌های درخواستی هستند. با این حال، یوبی‌سافت درباره پیاده‌سازی و اضافه کردن تغییرات عمده بازی حرفی نزد و چیزی را رسما تایید نکرد.

مهم‌ترین خواسته‌ طرفداران در این نظرخواهی به اضافه شدن حالت آفلاین به بازی مربوط می‌شد.

در رابطه با هوش‌مصنوعی باید گفت که این قابلیت یا مکانیک یکی از مهم‌ترین المان‌های سری گوست ریکان به حساب می‌آید که متاسفانه سازندگان در آخرین قسمت مجموعه آن را کنار گذاشتند. یوبی‌سافت در نتیجه این نظرخواهی هواداران را به گفته‌های قبلی خود ارجاع داد. پیش از این شعبه پاریس یوبی‎‌سافت در E3 2019 اعلام کرده بود که همراهان هوش‌مصنوعی پس از انتشار بازی در دسترس قرار می‌گیرند، اما پیاده‌سازی چنین امری مسئولیت و کار بسیار زیادی را به همراه دارد و انجام آن زمان می‌برد. به بیانی دیگر، یوبی‌سافت از خواسته هواداران مطلع است ولی فعلا قرار نیست تغییری در برنامه‌های خود ایجاد کند و باید برای اضافه شدن آن همچنان منتظر بمانیم. برای تغییر سیستم لوت‌ها یوبی‌سافت دوباره به گفته‌های قبلی خود اشاره کرد و ادعا کرد که اوایل سال آینده میلادی تجربه بهتری از Breakpoint شاهد خواهیم بود.

اما مهم‌ترین خواسته طرفداران در این نظرخواهی به اضافه شدن حالت آفلاین مربوط می‌شد. یوبی‌سافت با بیان اینکه برای پیاده‌سازی چنین کاری به بررسی‌های بیش‌تری نیاز دارند اعلام کرد که در اوایل سال ۲۰۲۰ اطلاعاتی را درباره امکان وقوع چنین امری به اشتراک خواهد گذاشت.

گفتنی است که بازی The Division 2 هم از زمان انتشار خود به اتصال دائمی اینترنت نیاز داشت و حتی اگر می‌خواستید بازی را به‌صورت تک‌نفره هم تجربه کنید، باید به اینترنت متصل می‌بودید. در اثری همچون The Division 2 سیستم مچ‌میکینگ کارایی ساده و آسانی دارد ولی در Ghost Recon Breakpoint طراحی بازی به گونه‌ای صورت گرفته که ساختار چندنفره آن چندان به چشم نمی‌آید و از لحاظ ساختاری با مشکلاتی در این زمینه دست و پنجه نرم می‌کند. با توجه به این موضوع، واقعا بعید به‌نظر می‌رسد که یوبی‌سافت پاریس بتواند یا حتی بخواهد نیاز اتصال دائمی به اینترنت را از بازی کنار بگذارد.

از سمتی دیگر یوبی‌سافت در ادامه صحبت‌های خود اعلام کرد که در آخرین آپدیت بازی هوش مصنوعی دشمنان را بهتر کرده‌اند و می‌خواهند باز هم تا جای ممکن آن را بهبود ببخشند. این تغییرات همچنین قرار است سیستم کنترل وسایل نقلیه و سیستم اقتصاد بازی را در هم بربگیرد. موارد دیگری هم مثل بهبود زاویه دوربین بازی، طراحی سلاح‌های اصلی، مناطق اسپاون و… هم در دستور کار قرار دارند.

آخرین آپدیت بازی هم سیستم شخصی‌سازی کاراکترها را گسترده‌تر و متنوع‌تر کرد. حالا بازی‌کنندگان می‌توانند پس از آغاز بازی هر زمان که خواستند جنسیت و چهره خود را تغییر دهند. علاوه بر این، هفته گذشته اولین ماموریت از سری مراحل Raid با اسم Project Titan در دسترس کاربران قرار گرفت. عده زیادی از بازی‌کنندگان از درجه‌سختی بسیار بالای غولآخر این مرحله گله کردند.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint در اولین روز ماه اکتبر رسما منتشر شد. همان‌طور که احتمالا خبر دارید، بازی تقریبا در تمامی بخش‌های خود مشکل داشت و به هیچ‌ وجه نتوانست انتظارات هواداران را برآورده کند و حالا یوبی‌سافت می‌خواهد با انتشار آپدیت‌های مختلف تا جای ممکن آن را قابل‌بازی کند.

منبع: Polygon

