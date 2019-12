با پیشرفت تکنولوژی و همه‌گیر شدن فناوری واقعیت مجازی، شرکت‌های زیادی به ساخت‌ هدست‌های واقعیت‌مجازی روی آورده‌اند و با ارائه محصولی جدید، تجربه متفاوتی را برای مشتریان خود فراهم ساخته‌اند. با این حال، این‌طور که به نظر می‌رسد مایکروسافت فعلا هیچ برنامه‌ای جهت ساخت هدست واقعیت مجازی برای کنسول‌های ایکس‌باکس ندارد. به‌تازگی «فیل اسپنسر» – مدیر ایکس‌باکس – در مصاحبه‌ای عنوان کرد که فعلا هیچ‌کسی تکنولوژی واقعیت مجازی را روی کنسول‌های مایکروسافت نمی‌خواهد. او پس از این مصاحبه در صفحه توییتر خود نوشت که حتی با وجود تجربه کردن بازی Half-Life: Alyx هنوز قانع نشده که حرکتی در این زمینه انجام دهد: «در نسل بعدی کنسول‌ها تمرکز ما روی واقعیت مجازی نیست.» با این حال، او در ادامه اعلام کرد که از تجربه بازی Half-Life: Alyx روی هدست واقعیت مجازی بسیار لذت برده است.

اسپنسر در مصاحبه اصلی خود به مشکلات فعلی این پلتفرم اشاره کرد و با بیان اینکه هدست‌های واقعیت‌مجازی منزوی و جداگانه هستند گفت که اولویت آن‌ها به انجام رساندن کارهایی است که مشتریان از آن‌ها می‌خواهند. او در ادامه افزود که با وجود در دسترس بودن این تکنولوژی روی دستگاه‌های دیگر، هیچ‌کس خواستار هدست‌های واقعیت‌ مجازی روی کنسول‌های ایکس‌باکس نیست.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، هواداران VR صحبت‌های اسپنسر را به باد انتقاد گرفتند. در این بین حتی «شوهی یوشیدا» در توییتی به اسپنسر نوشت: «اغلب اوقات سونی تمام تلاش خود را می‌کند تا چیزهایی را بسازد که هیچ‌کسی آن‌ها را درخواست نکرده است.»

البته دیدن توییت یوشیدا در دفاع از واقعیت مجازی چندان تعجب‌برانگیز نبود چرا که سونی حدود سه سال پیش هدست واقعیت مجازی خود را برای کنسول پلی‌استیشن۴ روانه بازار کرد. آن‌ها همچنین برنامه دارند تا در نسل بعدی کنسول‌ها هم از این هدست پشتیبانی کنند و بازی‌های انحصاری برای آن بسازند.

در همین حال برند ایکس‌باکس طی چند سال گذشته رابطه‌ی خوبی با VR نداشته است. زمانی که کنسول ایکس‌باکس وان ایکس با کد رمز «پروژه اسکورپیو» معرفی شد، مایکروسافت با افتخار اعلام کرد که این کنسول به اندازه‌ای قدرتمند است که می‌تواند از قوی‌ترین هدست‌های واقعیت مجازی کامپیوتر پشتیبانی کند. با این حال، یک سال بعد و زمانی که کنسول ایکس‌باکس وان ایکس به‌صورت رسمی معرفی شد، دیگر خبری از VR نشنیدیم و مایکروسافت هم پس از مدتی اعلام کرد که تمامی برنامه‌های خود را برای پشتیبانی از هدست‌های VR روی کنسول‌های ایکس‌باکس را کنار گذاشته است. حالا هم به نظر می‌رسد که مایکروسافت حتی با وجود فرا رسیدن نسل بعدی کنسول‌ها نمی‌خواهد نظر خود را در این رابطه تغییر دهد.

منبع: The Verge

The post مدیر ایکس‌باکس هیچ علاقه‌ای به واقعیت مجازی ندارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala