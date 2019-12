بازسازی رزیدنت اویل ۳ واقعی است؛ عکس روی جلد بازی به بیرون درز کرد

هفته‌ی گذشته از شایعه‌ی ساخت بازسازی رزیدنت اویل ۳، به سبک آنچه کپ‌کام برای رزیدنت اویل ۲ انجام داده، خبر دادیم. این طور که به نظر می‌رسد، باید همین روزها منتظر رونمایی این بازسازی باشیم. عکس روی جلد بازسازی رزیدنت اویل ۳، با همین نام، به بیرون درز کرده است.

کاملا مطمئن هستیم که با عکس‌هایی رسمی طرف هستیم، چون منبع عکس، سرورهای شبکه‌ی پلی‌استیشن هستند. کپ‌کام در واقع شروع به تنظیم صفحه‌ی رسمی بازسازی رزیدنت اویل ۳ روی فروشگاه پلی‌استیشن کرده است. ابزارهایی هستند که هر چه روی سرورهای پلی‌استیشن آپلود می‌شود، حداقل به آنچه به صورت عمومی قابل دسترس است، را بررسی می‌کنند. به لطف این ابزارها ساعتی پیش اولین عکس‌های رزیدنت اویل ۳ به بیرون درز کرده‌اند. این عکس‌ها، به ترتیب نشان دهنده‌ی نسخه‌های انگلیسی و ژاپنی بازی هستند.

می‌توانیم در این عکس‌ها، طراحی جدید شخصیت‌های اصلی رزیدنت اویل ۳ یعنی «جیل» و «کارلوس» را ببینیم. ضدقهرمان این بازی یعنی «نمسیس» هم ظاهری نسبتا ترسنا‌ک‌تر پیدا کرده است. با این حال، واضح است که هر سه طراحی، در عین اینکه جدید و مدرن هستند، به بازی اصلی پایبند بوده‌اند.

هم‌چنین عکس دیگری از بازسازی رزیدنت اویل ۳ روی شبکه‌ی پلی‌استیشن آپلود شده است که مربوط به نسخه‌ی Cero Z این بازی است. نسخه‌ی Cero Z به بالاترین رده بندی و درجه‌ی سنی ژاپن اشاره دارند و در واقع نسخه‌ی Cero Z، نسخه‌ی بدون سانسور و خشن‌تر بازی است که در بازار ژاپن به صورت جداگانه فروخته می‌شود.

اگر کپ‌کام این‌قدر آماده است تا صفحه‌های خرید بازسازی رزیدنت اویل ۳ را روی شبکه‌ی پلی‌استیشن طراحی کند و عکس روی جلد بازی هم در این حد آماده و نهایی شده، احتمالا باید به زودی منتظر رونمایی بازی باشیم. شاید همین روزها، یا شاید در قالب رویداد The Game Awards که چهارشنبه‌ی هفته‌ی آینده برگزار می‌شود.

شایعه‌ی منتشر شده در هفته‌ی گذشته، از عرضه‌ی بازسازی رزیدنت اویل ۳ در سال ۲۰۲۰ خبر می‌داد. شایعه‌ی دیگری یکی دو روز پیش منتشر شد که از احتمال عرضه‌ی بازی در اوایل سال ۲۰۲۱، یعنی زمستان سال آینده می‌گفت.

با تمام این اوصاف، واضح است که نه تنها بازسازی رزیدنت اویل ۳ واقعی است، بلکه با رونمایی آن فاصله‌ی زیادی هم نداریم.

