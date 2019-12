پنج سالی از انتشار دموی ترسناک P.T می‌گذرد اما بعد از گذشت این همه مدت باز هم اخبار تازه و جدیدی از این اثر به گوش می‌رسد؛ اثری که بدون شک می‌توان آن را یکی از مرموزترین ساخته‌های تاریخ صنعت بازی به شمار آورد. این بازی در ابتدا با عنوان یک تیزر قابل‌بازی معرفی شد اما در انتها متوجه شدیم که این دمو در واقع مربوط به بازی Silent Hills می‌شد. همان‌طور که همه می‌دانیم، پس از قطع همکاری کوجیما و کونامی ساخت این بازی هم لغو شد و دیگر هیچ چیزی از آن ندیدیم.

حال در جدیدترین شایعه منتشر شده، «آلانا پیرس» – یکی از نویسندگان و تهیه‌کنندگان مشهور رسانه‌های بازی – راز جدیدی از بازی برملا کرد. او در پاسخ به سوال یکی از افراد که از او خواسته بود نکته‌ی تازه‌ای درباره Silent Hills بگوید، گفت که پیش از شروع بازی باید تعهدنامه‌ای را امضا می‌کردید که براساس آن حتی زمانی که مشغول تجربه بازی نیستید، ایمیل یا پیامک‌هایی از طرف کاراکترهای بازی دریافت خواهید کرد.

با توجه به شناختی که از کوجیما داریم، وقوع چنین اتفاقی چندان دور از ذهن نیست. کوجیما همیشه به طریقی سعی داشته تا تعاملی بین بازی‌ها و دنیای واقعی بازی‌کنندگان برقرار کند و مطمئنا این مکانیک هم در راستای همین کار طراحی شده بود.

در حال حاضر تنها می‌توانیم منتظر بمانیم و ببینیم که آیا کوجیما قصد دارد در آینده سراغ ساخت بازی ترسناک جدیدی برود یا خیر. هفته گذشته بود که کوجیما در صفحه توییتر خود اعلام کرد که دوباره به تماشای فیلم‌های ترسناک روی آورده است. او همچنین اعلام کرد که طی مراحل ساخت بازی، فیلم ترسناک The Eye – محصول سال ۲۰۰۲ – را کرایه کرده بود اما این اثر آنقدر ترسناک بود که کوجیما حتی از کاور فیلم هم ترسیده بود!

با توجه به نوشته‌های اخیر کوجیما احتمال می‌دهیم که این بازی‌ساز ژاپنی بخواهد برای قدم بعدی خود سراغ ساخت یک اثر ترسناک برود.

