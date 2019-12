شرکت بازی‌سازی آتلوس تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی ارتقایافته‌ی بازی پرسونا ۵ را مشخص کرده است. طبق خبری که آتلوس دیروز منتشر کرد، بازی Persona 5: The Royal قرار است در روز ۳۱ مارس سال ۲۰۲۰ روی پلی‌استیشن ۴ عرضه شود.

قرار است بازی Persona 5: The Royal در سه نسخه‌ی متفاوت عرضه شود. نسخه‌ی معمولی بازی به همراه یک قاب فلزی عرضه می‌شود و هم‌چنین شامل یک کد برای دانلود تم مخصوص بازی برای پلی‌استیشن ۴ است. این نسخه Launch Edition نام دارد و همانطور که از اسم آن پیداست، پس از تمام شدن این نسخه، دیگر خبری از قاب فلزی نخواهد بود.

در کنار نسخه‌ی معمولی، یک نسخه‌ی گران‌تر از بازی هم به اسم Phantom Thieves Edition در نظر گرفته شده است. این نسخه با قیمت ۹۰ دلار عرضه می‌شود و شامل یک ماسک واقعی است. این ماسک، که ماسک شخصیت اصلی یعنی جوکر است، روی پایه‌ای قرار می‌گیرد و جنبه‌ی دکوری دارد. قاب فلزی، دیسک موسیقی‌های بازی و کتابچه‌ی طراحی‌ها، به همراه یک تم پلی‌استیشن ۴ هم از دیگر محتویات این بسته‌ی ویژه خواهند بود.

نسخه‌های دیجیتالی ویژه‌ی بازی، به همراه تعداد زیادی لباس برای شخصیت‌ها عرضه می‌شوند. این لباس‌ها را می‌توان به صورت جداگانه هم خریداری کرد.

بازی Persona 5: The Royal در مقایسه با نسخه‌ی اصلی بازی، تعدادی شخصیت جدید، بخش‌های داستانی تازه، محیط‌های بیشتر و هم‌چنین یکی دو مکانیک گیم‌پلی جدید را در خود جای داده است. پرسوناهای جدید، یک پایگاه که قابلیت شخصی‌سازی دارد، میان‌پرده‌های انیمیشنی بیشتر، پایان‌های مختلف و موسیقی‌های جدید و متفاوت هم بخشی از پیشرفت‌ها و ارتقاهای Persona 5: The Royal هستند.

می‌توانید در ادامه تریلری که برای اعلام تاریخ انتشار بازی منتشر شده است را ببینید.

بازی Persona 5: The Royal در روز ۳۱ مارس سال آینده‌ی میلادی (۱۲ فروردین ۱۳۹۹) به صورت انحصاری روی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

