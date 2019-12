از زمان عرضه‌ی Resident Evil 2 Remake در اوایل 2019، بسیاری از طرفداران ژانر وحشت از بازسازی نسخه‌ی سوم سخن گفته و به شدت خواهان تجربه‌ی آن می‌باشند. با توجه به تصاویری که ظاهرا به صورت مستقیم از دیتابیس فروشگاه Playstation گرفته شده‌اند، احتمال انتشار Resident Evil 3 Remake به شدت قوت گرفته و ظاهرا در آینده‌ای نزدیک باید شاهد معرفی رسمی این عنوان باشیم.

پس از انتشار تصاویر مذکور، برخی از طرفداران شروع به گمانه‌زنی نسبت به رونمایی رسمی از Resident Evil 3 Remake در The Game Awards کردند، اما مجری و تهیه‌کننده‌ی این مراسم جف کیلی با بیان اینکه هیچ کدام از محتویاتی که قرار است در The Game Awards امسال به نمایش دربیایند، فاش نشده است، مهر باطلی بر این فرضیه زد.

اما حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamerant، توئیت مبهمی از یکی از معتبرترین اینسایدرهای صنعت گیم منتشر شده که به رونمایی زودهنگام از نسخه‌ی بازسازی Resident Evil 3 اشاره دارد. توئیت مورد اشاره توسط تحلیلگر مشهور صنعت گیم آقای "دنیل احمد" یا همان حساب کاربری ZhugeEX به اشتراک گذاشته شده است؛ توئیتی مبهم با این مضمون که تا قبل از رویداد The Game Awards از Resident Evil 3 Remake رونمایی می‌شود:

"چه می‌شود اگر بازی(منظور Resident Evil 3 Remake) قبل از The Game Awards در رویدادی متفاوت به صورت رسمی معرفی شود؟

نه... فقط دارم شوخی می‌کنم.

مگر اینکه..."

اگر گفته‌های احمد درست باشد پس باید منتظر رونمایی از این عنوان به شدت مورد انتظار تا قبل از 12 دسامبر(پنجشنبه 21 آذر) باشیم. شاید انتشار تیزری کوتاه طی این بازه و موکول کردن انتشار تریلر گیم‌پلی به رویدادی در آینده که مخاطبین بیشتری نسبت به The Game Awards دارد، تصمیم هوشمندانه‌ای از سوی کمپانی کپکام باشد. همچنین، یکی دیگر از احتمالات، معرفی نسخه‌ی بازسازی Resident Evil 3 در سری برنامه‌های State of Play باشد؛ جایی که ظاهرا تریلر جدید بازی انحصاری Ghost of Tsushima نیز منتشر می‌شود. خصوصا با توجه به این موضوع که Resident Evil 2 Remake نخستین بار در رویداد E3 2018 کمپانی سونی معرفی شد و ps4 لید پلتفرم این عنوان موفق بود. در مجموع باید گفت که فارغ از هر گونه تاریخ دقیقی، معرفی Resident Evil 3 Remake و رویارویی با هیولای معروف این فرنچایز نمسیس در نسل هشتم بسیار محتمل به نظر می‌رسد. دیدگاه شما در این مورد چیست؟

منبع متن: pardisgame