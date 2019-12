کمپانی سونی تاریخ پخش اپیزود جدید State of Play را اعلام کرد؛ رونمایی رسمی از Resident Evil 3 Remake و تریلر جدید Ghost of Tsushima؟

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، کمپانی سونی دقایقی پیش به صورت رسمی اعلام کرد که اپیزود بعدی برنامه‌ی State of Play روز سه‌شنبه 10 دسامبر(سه‌شنبه 19 آذر) پخش می‌شود. در همین رابطه بر روی وبلاگ پلی‌استیشن نوشته شده است:"آخرین اپیزود State of Play در سال 2019 که همراه با آپدیت‌ها و رونمایی‌های جدیدی خواهد بود."

پخش اپیزود جدید State of Play بسیار محتمل به نظر می‌رسید؛ خصوصا با در نظر گرفتن اخباری که طی مدت اخیر منتشر شدند. اول از همه، تصاویر نسخه‌ی بازسازی Resident Evil 3 از طریق دیتابیس فروشگاه Playstation فاش شده و عملا در دست ساخت بودن این عنوان به نوعی تایید گردید و بعد از این موضوع بود که آقای "جف کیلی" اعلام کرد در مراسم The Game Awards از Resident Evil 3 Remake رونمایی نمی‌شود. سپس سونی لیست پخش کانال Playstation بر روی یوتیوب را آپدیت کرده و برنامه‌ی State of Play و بازی انحصاری Ghost of Tsushima بر روی آن ظاهر شدند.

شانس معرفی Resident Evil 3 Remake طی اپیزود جدید بسیار بالاست و Ghost of Tsushima نیز می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند. سونی تایید کرد که این اپیزود بیش از 20 دقیقه طول می‌کش. به نظر شما چه عناوینی در اپیزود جدید State of Play حضور خوهند داشت؟

