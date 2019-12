با پدیدار شدن یک نسخه‌ی مخصوص ایکس‌باکس وان در فروشگاه مایکروسافت، به نظر می‌رسد که پای بازی Vanquish به کنسولهای مدرن باز شده باشد. این صفحه، تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۲۰ را برای عرضه بازی ذکر کرده است، به همراه قول بهسازی بازی – که اصلا به نسل قبلی و کنسولهای ایکس‌باکس ۳۶۰ و پلی‌استیشن ۳ تعلق دارد. استودیوی «پلاتینیوم گیمز» (PlatinumGames) – سازنده بازی اصلی – هم به عنوان توسعه دهنده این نسخه معرفی شده است.

در توضیحات موجود در صفحه بازی آمده است که این «بازی تیراندازیِ علمی‌تخیلیِ موفق بازمی‌گردد» آنهم با «ویژگیهایی» که «برای اولین بار مخصوص کنسول ایکس‌باکس وان، بازسازی شده است» که شامل «گرافیک ۴K با نرخ فریم ۶۰ فریم بر ثانیه» برای کنسول ایکس‌باکس وان ایکس خواهد بود.

البته که هنوز هیچ اعلامیه رسمی در این باب صادر نشده، و به نظر می‌رسد صفحه بازی در فروشگاه مایکروسافت تاریخ عرضه بازی را برای کنسول ایکس‌باکس وان پیش از موعد آشکار ساخته باشد. جالب است که رسم الخط به کار رفته در این صفحه، بازی را با حروف کوچک معرفی کرده است (Vanquish) در حالیکه نسخه ایکس باکس ۳۶۰ بازی با حروف بزرگ (VANQUISH) نوشته شده است. نسخه قدیمی بازی همین الان هم به لطف ویژگی Backward Compatibility روی کنسول ایکس باکس وان قابل اجراست.

هنوز مشخص نیست که آیا این بازی به کنسولهای پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ هم خواهد آمد یا خیر، گرچه چنین چیزی چندان دور از ذهن نماید، خصوصا اینکه تا به امروز هیچ نشانی از انحصاری بودن این نسخه بازسازی شده برای پلتفرم مایکروسافت وجود ندارد. بازی Vanquish پیش از این و در سال ۲۰۱۷ برای کامپیوترهای شخصی عرضه شده بود.

استودیوی پلاتینیوم گیمز در حال حاضر مشغول کار بر روی بازی «بایونتا ۳» (Bayonetta 3) است، که انحصاری کنسول نینتندو سوییچ خواهد بود.

حدود دو سال پیش در قالب یک شایعه، از عرضه‌ی بسته‌ی بازسازی شده‌ی بازی‌های Bayonetta و Vanquish روی پلی‌استیشن ۴و ایکس‌باکس وان شنیده بودیم. احتمال اینکه این بازسازی جدید بازی Vanquish همان بسته باشد و به همراه بایونتا عرضه شود، کم نیست.

