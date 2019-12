تخفیفات «بلک فرایدی» (Black Friday)، سال پررونقی را برای نینتندو رقم زد. این شرکت امروز اعلام کرد که هفته منتهی به تعطیلات «روز شکرگذاری» (Thanksgiving)، پررونقترین هفته برای کنسول نینتندو سوییچ در آمریکا بوده است. طبق اعلام نینتندو، بین بیست و چهارم و سی‌ام نوامبر امسال، این شرکت بیش از هشتصد و سی هزار واحد کنسول سوییچ – اعم از نسخه اصلی و لایت – فروخته است. نرخ فروش این کنسول، نه تنها به دلیل به بازار آمدن سخت‌افزار و بازی‌های جدیدی چون Pokémon Sword & Shield – که از زمان عرضه در آمریکا بیش از سه میلیون نسخه فروخته است – بلکه تخفیفات بلک فرایدی که شامل باندلهایی چون کنسول سوییچ به همراه بازی Mario Kart 8 Deluxe می‌شد، تقویت شده است.

کنسول نینتندو سوییچ تا امروز، تنها در بازار آمریکا بیش از ۱۷.۵ میلیون واحد فروش داشته است. نینتندو پیشتر در ماه اکتبر امسال آشکار ساخت که این دستگاه در سراسر جهان بیش از ۴۱ میلیون واحد فروخته است که آنرا به نزدیکی رکورد فروش کنسول محبوب «سوپر نینتندو» (SNES) – که حدود ۴۹ میلیون واحد فروخته بود – می‌رساند. با توجه به موفقیت کنسول «سوییچ لایت» – یک نسخه کوچکتر و ارزانتر از این دستگاه – و نزدیکی فصل تعطیلات، محتمل به نظر می‌رسد که نینتندو سوییچ تا پایان امسال، از میزان فروش «سوپر نینتندو» گذر کند.

ماه پیش بود که «داگ باوزر» (Doug Bowser) – رئیس نینتندوی آمریکا – به نشریه «ورج» (Verge) گفته بود که فروش کنسول جدید «سوییچ لایت» خدشه‌ای به میزان فروش نسخه اصلی وارد نکرده است. بنا به گفته او کنسول سوییچ لایت «نه تنها میزان فروش کلی را بالاتر برده، از آن مهمتر، اینکار را بدون تاثیرگذاری منفی بر فروش کنسول پرچمدار ما انجام داده است. به عبارت دیگر، فروش نینتندو سوییچ لایت به بازار سوییچ اضافه کرده است.»

نینتندو اخیرا از همکاری خود با شرکت «تنسنت» (Tencent) پرده برداشته است، که وظیفه عرضه کنسول سوییچ در بازار چین را – که از دهم دسامبر امسال آغاز می‌شود – بر عهده خواهد داشت.

منبع: The Verge

The post فروش رویایی نینتندو سوییچ به لطف بلک فرایدی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala