ساخت بازی بعدی سازندگان Firewatch متوقف شد

در سال ۲۰۱۷ بود که استودیوی Campo Santo – سازنده اثر محبوب Firewatch –بازی جدید خود را با نام In the Valley of Gods معرفی کرد؛ یک اثر ماجراجویی اول‌شخص که اتفاقات آن در کشور مصر روایت می‌شد. سال بعد، کمپانی «ولو» – خالق فروشگاه استیم و سازنده بازی‌هایی مثل Counter-Strike و Half-Life – این استودیو را به‌صورت رسمی خریداری کرد. با توجه به سابقه ولو در عرضه نکردن بازی‌های جدید، خیلی از طرفداران استودیو از شنیدن این خبر نگران شدند و گمان می‌کردند که از پس بازی جدیدی از سوی استودیوی Campo Santo نخواهیم دید.

با این حال نگرانی هواداران زمانی به اوج خود رسید که تعدادی از اعضای استودیو نام بازی In the Valley of Gods را از صفحه توییتر خود حذف کردند. در ادامه کمپانی ولو بازی Half-Life: Alyx را مخصوص هدست‌های واقعیت‌مجازی معرفی کرد که در این بین تعدادی از کارمندان استودیو هم تایید کردند که مشغول کار روی جدیدترین ساخته ولو هستند. در چنین قابی، سرنوشت بازی In the Valley of Gods همچنان مبهم باقی مانده بود.

حال در جدیدترین خبر منتشر شده، «جیک رادکین» (موسس استودیو) طی بیانیه‌ای اعلام کرد که ساخت بازی In the Valley of Gods موقتا متوقف شده است. با این حال، آن‌ها هیچ برنامه‌ای برای لغو کامل بازی ندارند. رادکین در بیانیه خود گفت که فعلا اعضای استودیو مشغول کار روی بازی‌هایی مثل Half-Life: Alyx ، Dota Underlords و سایر پروژه‌های ولو هستند. در ادامه می‌توانید بخشی از بیانیه رادکین را بخوانید: «برای همه طرفدارانی که منتظر In the Valley of Gods هستند تقریبا مشخص است که تاریخ خوش‌بینانه ۲۰۱۹ در پایان تریلر معرفی بازی دقیق و درست نخواهد بود. در حال حاضر تعدادی از اعضای سابق استودیو مشغول کار روی پروژه‌های ولو – از جمله Half-Life: Alyx – هستند. همان‌طور که می‌توانید تصور کنید، تجربه ما در سبک اول‌شخص ماجراجویی بسیار مناسب و ثابت شده است.» او در ادامه افزود: «تا به امروز، ساخت In the Valley of Gods موقتا متوقف شده است. با این حال، این بازی مطمئنا پروژه‌ای خواهد بود که مردم می‌توانند دوباره آن را ببینند و زمانی که این اتفاق رخ دهد، ما راهی جذاب و جالب برای مطلع کردن هواداران خود پیدا خواهیم کرد.»

بازی Half-Life: Alyx در ماه مارچ سال ۲۰۲۰ به‌صورت انحصاری روی استیم منتشر خواهد شد. هم‌اکنون تاریخ انتشار اثر In the Valley of Gods در صفحه استیم نامشخص ذکر شده است.

در ادامه می‌توانید تریلر In the Valley of the Gods را ببینید.

دانلود mp4

منیع: Polygon

The post ساخت بازی بعدی سازندگان Firewatch متوقف شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala