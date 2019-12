روز گذشته شرکت گوگل طی بیانیه‌ای اعلام کرد که از این پس پخش محتوای خشونت‌آمیز بازی‌ها را در پلتفرم یوتیوب را با حساسیت کم‌تری دنبال خواهد کرد. این خبر بدین معناست که از به بعد ویدیوهایی که حاوی صحنه‌های خشونت‌آمیز بازی‌ها هستند احتمالا تایید خواهند شد و در این بین محدودیت سنی خاصی برای تماشای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.

علاوه بر این، قرار است محدودیت‌های کم‌تری برای این ویدیوها لحاظ شود و یوتیوب حساسیت کم‌تری نسبت به آن‌ها داشته باشد. با این حال، گفتنی است که گوگل همچنان از پخش محتوای خشن واقعی جلوگیری خواهد کرد. به همین ترتیب، اگر ویدیویی تنها روی محتوای خونی و جنایت‌آمیزی مثل قطع اعضای بدن انسان، سر بریدن یا نشان دادن اجساد آدم‌ها با جراحت‌های شدید تمرکز داشته باشد، به احتمال زیاد باز هم محدودیت سنی برای تماشای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

شاید این تغییر برای تولیدکنندگانی که ویدیوهای مریوط به بازی‌های خشنی مثل Call of Duty و Gears of War را تولید می‌کنند مفید و کمک‌کننده باشد، اما از آن سمت یوتیوب همچنان با خشونت غیرضروری و اضافی در تبلیغات برخورد می‌کند و در این زمینه هنوز به قوانین پیشین خود پایبند است.

نماینده یوتیوب درباره این موضوع گفت: «ما می‌دانیم که تفاوتی بین خشونت واقعی و خشونت نوشتاری یا شبیه‌سازی شده – همانند محتوایی که در فیلم‌ها، سریال‌ها یا بازی‌ها می‌بینیم – وجود دارد. بنابراین می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که سیاست‌های مربوط به محتوای خشونت‌آمیز و تصویری خود را دائما تقویت می‌کنیم و بهبود می‌بخشیم.»

سال گذشته، کاخ سفید با تولید ویدیویی سعی داشت خشونت بازی‌های ویدیویی را به تصویر بکشد. در آن زمان، همه افرادی که از «حالت محدود» یوتیوب استفاده می‌کردند – تنظیمات و حالتی که معمولا در مدارس و کتاب‌خانه‌های خارج از کشور استفاده می‌شود – نمی‌توانستند این ویدیو را تماشا کنند چرا که آن ویدیو فقط روی جنبه خشن و خونین بازی‌ها تمرکز کرده بود. به‌نظر می‌رسد بعد از این هم یوتیوب بخواهد با چنین ویدیوهایی برخورد کند و بعید به نظر می‌رسد که مطلقا هیچ محدودیتی برای آن‌ها در نظر نگیرد.

