آخرین آمار و ارقامی که برگزار کنندگان بزرگترین رویداد سال صنعت بازی از مراسم خود اعلام کرده‌اند، از کاهش محبوبیت آن می‌گوید. تحلیل‌گران موسسه‌ی تبلیغاتی Evolve به تازگی بررسی بزرگی از نمایشگاه E3 انجام داده‌اند، تحقیقاتی که از کاهش پوشش رسانه‌ای این نمایشگاه در سال‌های اخیر و افول اهمیت آن می‌گوید.

نمایشگاه E3 توسط سازمان Entertainment Software Association برگزار می‌شود. طبق آمار ارایه شده از سوی این سازمان، در سال ۲۰۱۹ تعداد خبرنگاران حاضر در نمایشگاه برابر با ۲۰۲۴ نفر بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۸ برابر با ۱۶۳۱ نفر است و با اینکه در سال جاری شاهد رشد بوده‌ایم، ولی از سال ۲۰۱۸ هر سال که به عقب می‌رویم، با ارقام بزرگتری روبرو می‌شویم؛ طوری که تعداد افراد حوزه‌ی رسانه که در نمایشگاه E3 در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ حضور داشته‌اند، به ترتیب برابر با ۳۰۰۰ و ۲۴۹۲ نفر است.

موسسه‌ی Evolve برای بررسی وضعیت پوشش نمایشگاه E3 سراغ دو گروه افراد رفته است. گروه اول، رسانه‌های معمول حوزه‌ی بازی هستند و گروه دوم، اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی که در نمایشگاه E3 حضور داشته‌اند. برای این تحقیق، ده درصد به عنوان نمونه از هر دو گروه انتخاب و بررسی شده است.

در نتایج تحقیقات آمده است که ۵۶۲ رسانه‌ی بازی مختلف در E3 2019 شرکت کرده‌اند. این رقم برای نمایشگاه E3 2017 برابر با ۱۱۴۱ رسانه‌ی مختلف است. تعداد اینفلوئنسرهای حاضر هم در مقایسه کاهش پیدا کرده است؛ طوری که در سال ۲۰۱۹ نمایشگاه میزبان ۳۶۰ اینفلوئنسر مختلف بوده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۷ برابر با ۴۶۹ نفر است.

در این تحقیقات آمده است: «حتی با در نظر گرفتن این موضوع که تعدادی از رسانه‌های حوزه‌ی بازی در سال‌های گذشته تعطیل شده‌اند و ما هم پادکست‌ها را در دسته‌ی اینفلوئنسر در نظر گرفته‌ایم و نه رسانه‌های معمولی، باز هم تعداد رسانه‌های مرتبط صنعت بازی که در E3 2019 حضور داشته‌اند بسیار کمتر از سال ۲۰۱۷ است که نهایتا منجر به پوشش رسانه‌ای کمتر شده.»

در بررسی‌های انجام شده، تعداد مقالات تولید شده از سوی رسانه‌های بازی درباره‌ی E3 2019 بسیار کمتر از E3 2017 عنوان شده است؛ طوری که شاهد کاهش ۳۹.۵ درصدی مقالات و محتوای تولیدی هستیم.

در همین مطالعات هم‌چنین درباره‌ی اینفلوئنسرها گفته شده است: «نمونه‌ی انتخابی ما از اینفلوئنسرها، فقط ۴۷ مقاله تولید کرده بودند. اگر بخواهیم واقع‌گرایانه نگاه کنیم، با توجه به کار بسیار کمی که انجام شده است، به سادگی می‌توان گفت که اینفلوئنسرهایی که به نمایشگاه E3 آمده‌اند، آن را پوشش نمی‌دهند؛ یا حداقل به میزان مورد نیاز پوشش نمی‌دهند.»

تحلیل موسسه‌ی Evolve می‌گوید که فاکتورهای مختلفی، مثل حضور بیشتر مردم در نمایشگاه، خروج شرکت‌هایی مثل اکتیویژن و پلی‌استیشن و راحت‌تر بودن پوشش نمایشگاه از خانه برای رسانه‌ها، نمایشگاه E3 وضعیت مناسبی ندارد و این موضوع، برای شرکت‌هایی که می‌خواهند در آن شرکت کنند، جذاب نیست.

در مقاله‌ی منتشر شده، آمده است: «نمایشگاه E3 هویت خود را از دست داده و در هیچ دسته‌ای نمی‌گنجد و به خوبی هم عمل نمی‌کند. این نمایشگاه برای حضور عموم، بسیار گران است و نمی‌توان مثل نمایشگاه PAX به آن نگاه کرد. از طرفی E3 آن‌قدر شلوغ و عمومی شده است که به درد افراد فعال در صنعت نمی‌خورد و نمی‌تواند مثل رویدادهای DICE یا GDC باشد. سر و صدای E3 هم‌چنین بسیار زیاد و مخاطب آن به‌قدری وسیع است که اجازه نمی‌دهد توجه‌ها را به موضوعی جذب کرد. مثل یک نمایش خوب از سوی نینتندو در قالب Nintendo Direct یا یک مراسم خبری ساده.»

تابستان امسال بود که سازمان ESA در یک اشتباه، اطلاعات افراد زیادی که در نمایشگاه E3 2019 حضور پیدا کرده بودند را منتشر کرد؛ اطلاعاتی که آدرس، شماره‌ی تلفن و اطلاعات شخصی بیش از ۲۰۰۰ نفر را در خود جای داده بود.

با این حال، در سال ۲۰۲۰ قرار است شاهد عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعد باشیم و انتظار داریم که شرکت‌های سونی و مایکروسافت از نمایشگاه E3 استفاده‌ی خوبی کنند.

