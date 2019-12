پاییز سال گذشته بود که شبکه‌ی شوتایم، تهیه‌کننده‌ی فصل جدید سریال Twin Peaks، خبر از ساخت یک بازی واقعیت مجازی با اقتباس از این سریال داد. به تازگی تریلر و تصاویری از این تجربه‌ی واقعیت مجازی که Twin Peaks VR نام دارد منتشر شده است و توانسته‌ایم برای اولین بار، نگاهی به این تجربه داشته باشیم.

بازی Twin Peaks VR را استودیوی Collidere Games می‌سازد؛ استودیویی که وابسته به وب‌سایت سینمایی Collider است و تجربه‌ی بلند و بالایی هم در ساخت بازی ندارد. گفته شده است که شبکه‌ی شوتایم و شخص دیوید لینچ در ساخت Twin Peaks VR همکاری کرده‌اند، ولی باز هم انتظار اتفاق عجیب و غریبی را نداریم.

بازی Twin Peaks VR روی استیم و برای پلتفرم‌های واقعیت مجازی Oculus Rift و HTC Vive عرضه می‌شود

کاملا واضح است که به جای یک بازی، باید بیشتر انتظار یک تجربه‌ی واقعیت مجازی را از Twin Peaks VR داشته باشیم؛ موضوعی که برای بیشتر بازی‌های واقعیت مجازی صدق می‌کند. قرار است به کمک Twin Peaks VR بتوانیم محیط‌های مختلف این سریال را، چه فصل سوم و چه سری اصلی و قدیمی، به لطف واقعیت مجازی از نزدیک تجربه کنیم.

محیط‌های مختلف و آشنایی مثل خانه‌ی آتش‌نشان کنار دریا، دفتر کلانتر، صحنه‌ی قتل لورا پالمر، اتاق معروف قرمز و محیط‌های بسیار بیشتری در Twin Peaks VR ساخته شده‌اند. قرار است این تجربه ارجاعات متعددی به سری Twin Peaks و تاریخ سی ساله‌ی آن داشته باشد.

ظاهرا روند بازی خاصی هم برای اتاق‌ها طراحی شده است و بازی‌کننده، مثل اتاق‌های فرار، باید در محیط به دنبال سرنخ‌های مختلف بگردد و معماهایی را حل کند. در این میان هم بازی‌کننده ارجاعات مختلف و حتی مخفی به سریال اصلی را پیدا می‌کند.

عرضه‌ی بازی برای ماه جاری میلادی در نظر گرفته شده است.

نسخه‌ی اولیه‌ی این تجربه‌ی واقعیت مجازی سال گذشته در یک گالری به نمایش گذاشته شده بود.

می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده از Twin Peaks VR را ببینید.

