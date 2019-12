دامین رسمی سایلنت هیل به فروش گذاشته شده

طرفداران مجموعه بازی‌های سایلنت هیل، و صد البته متال گیر و کسلوانیا و هر مجموعه‌ی دیگری که مالک آن شرکت کونامی است، چند سال گذشته روز خوش به خود ندیده‌اند. لغو ساخت آخرین پروژه‌ی سایلنت هیل به کنار، شرکت بازی‌سازی کونامی حتی چند وقتی است که این مجموعه بازی‌ها را به ماشین‌های قمار تبدیل کرده. با این حال، وقتی از وخامت موضوع پی‌ می‌بریم که نگاهی به وب‌سایت رسمی سایلنت هیل بیاندازیم. سایت رسمی سایلنت هیل ماه‌هاست که رها و دامین آن برای فروش گذاشته شده است.

نه‌تنها کونامی دیگر مالک وب‌سایت SilentHill.com نیست، بلکه این دامین حتی به فروش گذاشته شده است. این موضوع را یک از شبکه‌های یوتیوبی به تازگی کشف کرده است. کانال یوتیوبی BobVids که به خاطر ساخت ویدیوهای مربوط به سری سایلنت هیل معروف است، هفته‌ی پیش از این موضوع خبر داد.

دامین SilentHill.com تمدید نشده است. همین حالا که به این وب‌سایت سر می‌زنید، با صفحه‌ی فروش این دامین برخورد می‌کنید که رقمی ۱۰ هزار دلاری را برای آن پیشنهاد داده است.

به کمک آرشیو وب‌سایت‌های اینترنتی یعنی The Wayback Machine هم‌چنین متوجه شده‌ایم که دامین سایلنت هیل از ماه آگوست یعنی مرداد ماه امسال تمدید نشده است.

شاید بد نباشد به این موضوع اشاره کنیم که کونامی استفاده‌ی زیادی از وب‌سایت SilentHill.com نمی‌کرد. معمولا هم دامین‌هایی این چنین، مستقیما بازدیدکننده را به صفحه‌ی رسمی بازی در سایت سازنده ارجاع می‌دهند. منطقی است که مالک یک مجموعه، دامین آن را تمدید کند و حق آن را برای خود نگه دارد. با این حال، اینکه یک شرکت به طور کلی بی‌خیال دامین مجموعه‌ای شود، فقط یک معنی می‌تواند داشته باشد: اینکه هیچ آینده‌ای انتظار آن مجموعه را نمی‌کشد و هیچ برنامه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است؛ اتفاقی که واضح است برای سایلنت هیل روی داده.

آخرین بازی سری سایلنت هیل در سال ۲۰۱۲ به اسم Silent Hill: Downpour عرضه شد. در سال ۲۰۱۴ هم شاهد عرضه‌ی بازی PT به عنوان دموی Silent Hills و قضایای بلند و بالای آن بودیم.

شرکت کونامی در جدیدترین حرکت خود، بازی Silent Hill را در قالب ماشین‌های قمار (اسلات ماشین) عرضه می‌کند.

