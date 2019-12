بازگشت شکوهمند Halo: Reach به کامپیوترهای شخصی

بازی کلاسیک «هیلو: ریچ» (Halo: Reach) که چند روز پیش در فروشگاه استیم عرضه شد، فورا به جدول بازی‌های محبوب این فروشگاه – بازی‌هایی که بیشترین تعداد بازی‌کننده همزمان را دارد – پیوسته است. مایکروسافت این بازی کلاسیک را، که ده سالی از انتشارش روی کنسول ایکس‌باکس ۳۶۰ می‌گذرد، با یک پورت عالی – نرخ فریم آزاد، حوزه دید بهتر، و حتی پشتیبانی از مانیتورهای فوق عریض – به کامپیوترهای شخصی آورده است.

بازی در زمان عرضه و در اوج خود، ۱۶۱ هزار نفر را بخود جلب کرد، که آن را به جایگاه چهارم عناوین با بیشترین بازی‌کننده همزمان استیم قرار داد. گرچه در حال حاضر هیلو: ریچ پشت سر Destiny 2، Rainbow Six Siege، و GTA V قرار دارد، با خیال راحت جایگاه هفتم جدول را در اختیار گرفته است. هیلو: ریچ طی تخفیفات پاییزه استیم – و بدون هیچ تخفیفی – عنوان پرفروشترین بازی این فروشگاه اینترنتی را بدست آورد، که دستاورد قابل توجهی است برای کلکسیونی بازسازی شده از بازی‌های قدیمی ایکس‌باکس (Halo: The Master Chief Collection)، خصوصا اینکه در روز عرضه، خریداران تنها به یکی از این عناوین – هیلو: ریچ – دسترسی داشتند.

گرچه هیلو: ریچ یکی از محبوبترین عناوین کنسول ایکس‌باکس ۳۶۰ بوده است، اینکه پس از گذشت نزدیک به ده سال، هنوز هم می‌تواند در جدول محبوبترین بازی‌های استیم قرار گیرد، دستاورد تحسین برانگیزی است. «ریچ» اولین بازی از مجموعه «هیلو» است که برای بیش از یک دهه – و از زمانیکه مایکروسافت بازی «هیلو ۲: ویستا» (Halo 2: Vista) را در سال ۲۰۰۷ در فروشگاه اختصاصی خود عرضه کرد – به پلتفرم کامپیوترهای شخصی آمده است.

خوشبختانه اینبار مایکروسافت با انتخاب استیم، مسیر درستی را در پیش گرفته است. بازی هیلو: ریچ – که اولین بازی از «کلکسیون مستر چیف» (Halo: The Master Chief Collection) است که روی کامپیوترهای شخصی عرضه می‌گردد – از آزمونهای سختی گذر کرده تا عرضه آبرومندی داشته باشد. طبق برنامه‌ریزی مایکروسافت، بفیه بازی‌های این کلکسیون هم به ترتیب به این پلتفرم خواهند آمد. هر شش بازی این کلکسیون در باندلی ۴۰ دلاری، از طریق فروشگاه استیم، یا فروشگاه مایکروسافت قابل تهیه است. علاوه بر آن، بازی هیلو: ریچ هم بطور مستقل – و با برچسبی ۱۰ دلاری، و یا به عنوان یکی از بازی‌های سرویس گیم پس – در دسترس طرفداران قرار دارد.

منبع: The Verge

