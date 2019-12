نهم دسامبر امسال، استودیوی «سی‌دی پراجکت» (CD Project Red) به پشتیبانی از بازی کارتی «گوئنت» (Gwent: The Witcher Card Game) روی کنسولهای ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ پایان می‌دهد. با این حساب، از نهم دسامبر دیگر خبری از به‌روز رسانی، محتوای بیشتر، خریدهای درون برنامه‌ای، یا Matchmaking نخواهد بود. طبق گفته سی‌دی پراجکت، یک به‌روز رسانی «بازی را در شرایط جاری نگه خواهد داشت»، گرچه این نسخه‌های کنسولی با برخی محدودیتها، تا نهم ژوئن قابل بازی خواهد بود.

البته که پشتیبانی از نسخه‌های کامپیوتر شخصی و موبایل بازی – که طبق اظهارات توسعه دهنده، محبوبترین پلتفرمهای بازی محسوب می‌شوند – ادامه خواهد یافت. بازیکنان کنسولهای ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ می‌توانند پیشرفت خود در بازی را طی یک دوره گذار شش ماهه – از نهم سپتامبر تا نهم ژوئن – به حساب خود در سایر پلتفرمها منتقل کنند.

نسخه iOS بازی گوئنت سپتامبر امسال منتشر شد، و نسخه اندروید هم در راه است. سی‌دی پراجکت در بیانه خود در این مورد مدعی شده که توان این را نداشته است که «در عین حفظ تعادل بین ویژگیهای نسخ متعدد بازی، از همه آنها پشتیبانی نماید.» در این بیانه در ادامه چنین آمده است:

«وقتی که ما در سال ۲۰۱۷ نسخه کنسولی بازی گوئنت را عرضه کردیم، هدفمان فراهم آوردن همان درجه پشتیبانی از بازیکنان نسخه کنسولی بود که پیش از آن برای طرفداران پلتفرم کامپیوترهای شخصی فراهم آورده بودیم. به هر صورت، با عرضه بازی روی پلتفرم iOS و در راه بودن نسخه اندرویدی بازی، تعداد پلتفرمهای مورد پشتیبانی بازی بطور قابل توجهی افزایش می‌یابد.»

از نهم دسامبر، بازیکنان کنسولی می‌توانند داده‌های حسابشان را – موارد تزئینی، پولها، کارتها، سطوح، درجات، قراردادها، و غیره – به حساب GOG خود منتقل نمایند. لازم به ذکر است که طبق گفته سی‌دی پراجکت، این حسابها در هم ادغام نخواهند شد، بلکه روی هم کپی می‌شوند؛ این بدین معناست که پیشرفت شما در بازی تنها می‌تواند به حسابهایی منتقل گردد که پیش از این سابقه بازی گوئنت را نداشته است.

