ماه ژوئن امسال بود که مایکروسافت از پروژه «اسکارلت» (Scarlett) پرده برداشت. کنسولی جدید که بنا به ادعای این شرکت «استاندارد جدیدی برای قدرت، سرعت، و کارایی کنسولها وضع خواهد کرد.» اما آنچه مایکروسافت اعلام نکرد این حقیقت بود که آنها علاوه بر آن، مشغول کار روی یک نسخه ارزان قیمت و فاقد دسیک‌خوان ذیل پروژه اسکارلت هستند. نسخه‌ای که بنا به گفته مطلعین، با نام رمزی «لاکهارت» (Lockhart) شناخته می‌شود.

اگر این نام برایتان آشناست، به این دلیل است که از مدتها پیش در شایعات حضور دارد. مدتهاست که شایعات از وجود دو مدل ایکس‌باکس ذیل پروژه اسکارلت خبر می‌دهد: یک مدل سطح بالا به نام «آناکوندا» (Anaconda)، و یک مدل اقتصادی تحت عنوان «لاکهارت» (Lockhart). بیانه مایکروسافت در ماه ژوئن – که بر وجود تنها یک کنسول سطح بالا ذیل پروژه اسکارلت تاکید داشت – به شایعاتی دامن زد که از لغو پروژه لاکهارت خبر می‌داد. با اینحال، نشریه «کوتاکو» (Kotaku) به تازگی خبردار شده است که پروژه لاکهارت در واقع هنوز هم به عنوان جایگزینی ارزان و صرفا دیجیتال برای آناکوندا در جریان است.

آنچه که نمی‌دانیم – و احتمالا هنوز هم قطعی نشده – قیمت این کنسولهاست. با اینحال، می‌توان تصور کرد که آناکوندا جایگزین کنسول Xbox One X، و لاکهارت هم معادل Xbox One S باشد. بدیهی است که از توسعه دهندگان انتظار می‌رود که از هر دو کنسول پشتیبانی نمایند؛ امری که به نگرانیهایی دامن می‌زند که مبادا این مسئله به بلندپروازیهای ایشان در ساخت بازی‌های نسل آینده خدشه وارد کند.

محتمل است که تلاش مایکروسافت برای ساخت این مدل ارزان‌تر، برای تمرکز روی سرویس استریم رو به رشد اکس‌کلاود است.

اما یکی از توسعه دهندگانِ ظاهرا مطلع از امور، هنگام صحبت با کوتاکو، لاکهارت را از لحاظ قدرت خام گرافیکی با کنسول پلی‌استیشن پرو مقایسه کرده است، گرچه به وضوح تفاوتهای کلیدی دیگری بین ایندو وجود خواهد داشت. طبق گفته‌ها، لاکهارت هم – شبیه آناکوندا و پلی‌استیشن ۵ – از «حافظه حالت جامد» (SSD) استفاده خواهد کرد، که انتظار می‌رود تاثیر قابل توجهی در فرآیند لود شدن بازی‌ها داشته باشد. توسعه دهندگانی که لاکهارت را توصیف کرده‌اند، خبر داده‌اند که این کنسول نسبت به همه کنسولهای حال حاضر از پردازنده سریعتری بهره خواهد برد. چیزی که می‌تواند به رسیدن به نرخ فریمهای بالاتر کمک نماید، گرچه عوامل دیگری هم دخیل است – مثل سرعت کلاک و فرآیند خنک کنندگی – که احتمالا تا زمانیکه طراحی کنسول نهایی نشده، مشخص نخواهد شد.

هدف مایکروسافت در نسل آینده رسیدن به رزولوشن ۴K و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه برای کنسول آناکوندا، و رزولوشن ۱۴۴۰p و ۶۰ فریم بر ثانیه، برای لاکهارت است. البته این بدین معنا نیست که همه بازی‌ها روی این کنسولها به این کارایی خواهند رسید – این صرفا هدفی است که مایکروسافت از توسعه دهندگان انتظار دارد.

کاملا محتمل است که تاکید مایکروسافت برای کنسول لاکهارت روی سرویس استریم رو به رشد «اکس‌کلاود» (xCloud)، و سرویس درجه یک «گیم پس» (Game Pass) – سرویسی که به بازی‌کنندگان اجازه دسترسی به کتابخانه بزرگی از بازی‌های کوچک و بزرگ، از جمله همه بازی‌های انحصاری مایکروسافت را می‌دهد – باشد. هر دوی این سرویسها به خوبی با یک کنسول کاملا دیجیتال همخوان هستند، و مایکروسافت پیش از این هم این سرویسها را در کنار نسخه دیجیتال کنسول ایکس‌باکس وان – که چندی پیش عرضه شد – در یک بسته ارائه کرده بود.

البته که تیم ایکس‌باکس در مورد هیچیک از این موارد رسما اظهار نظری نکرده است، و سخنگوی مایکروسافت هم در پاسخ به ایمیل کوتاکو در این باب به جمله کوتاه «ما در باب شایعات و نظریه پردازیها نظری نداریم.» بسنده کرده است.

گروه ایکس‌باکس در این چند ماهه که از معرفی رسمی پروژه اسکارلت در مراسم E3 می‌گذرد، صحبت چندانی در مورد نقشه‌هایشان در باب کنسولهای آتی نکرده‌اند؛ امری که غرولند عمومی توسعه دهندگان را از کمبود ارتباط مایکروسافت با ایشان به دنبال داشته است. بسیاری از بازی‌سازان از قبل کیتهای توسعه کنسول پلی‌استیشن ۵ را – با نام رمزی Prospero – دریافت داشته‌اند، و تصاویر این کیتها مدتهاست که به بیرون درز کرده است. کیتهای توسعه اسکارلت اما سختتر پیدا می‌شود، گرچه اغلب توسعه دهندگان تصوری کلی از خصوصیات سخت‌افزاری نسل بعد در ذهن دارند.

در چند ماه اخیر شایعات زیادی گرد تفاوت قدرت پروژه اسکارلت و پلی‌استیشن ۵ در جریان بوده است، و صاحب نظران تئوری پردازیهای زیادی در باب اینکه کدام کنسول قوی‌تر خواهد بود کرده‌اند. در مجموع آنچه از این تئوری پردازیها برمی‌آید اینست که هنوز هیچ پاسخ سرراستی در این باب وجود ندارد، و اجماع عمومی بر اینست که هر دو کنسول از خصوصیات مشابهی بهره می‌برند؛ و اینکه بزرگترین تفاوتها شاید به عواملی دیگر – مثل ویژگیهای سیستم عامل، یا بعضی جزییات تکنیکی که سونی و مایکروسافت در چنته دارند – وابسته باشد. در نهایت بزرگترین، و چه بسا مهمترین پرسش هنوز پاسخی ندارد: این کنسولها با چه قیمتی عرضه خواهند شد؟

در این اثنا، و پس به جریان افتادن شایعاتی از سال ۲۰۱۸ که از ورود گوگل به صنعت بازی خبر می‌داد، هر دو شرکت نگران این بوده‌اند که برگ برنده این غول تکنولوژی چه خواهد بود. طی این مدت تعدادی از فعالان صنعت بازی یادآور شده‌اند که کارکنان پلی‌استیشن و ایکس‌باکس در پشت پرده مرتبا با هم در ارتباط هستند، و در باب برنامه‌های گوگل با هم مراوده دارند، با تاکید بر پاسخی که هر کدام در جواب تکنولوژی استریم بازی گوگل در چنته خواهد داشت. البته که پس از عرضه سست استیدیا در ماه گذشته به نظر می‌رسد که خطر گوگل تا حد زیادی اغراق شده باشد. با این حساب نسل بعدی کنسولها هم به مبارزه سونی و مایکروسافت منحصر خواهد بود؛ و این زورآزمایی یکی از بزرگترین حکایتهای صنعت بازی در سال ۲۰۲۰ خواهد بود.

منبع: Kotaku

