شرکت بازی‌سازی بتسدا خبر از توقف توسعه‌ی بازی کارتی خود داده است. طبق خبری که این شرکت به تازگی اعلام کرد، تا آینده‌ای نامشخص، ادامه‌ی ساخت و توسعه‌ی بازی The Elder Scrolls: Legends متوقف شده است.

بازی The Elder Scrolls: Legends اولین تلاش بتسدا برای ورود به بازی‌های کارتی بود؛ تلاشی که با استفاده از برند معتبر و محبوب The Elder Scrolls و برای مقابله با بازی‌هایی مثل Hearthstone شرکت بلیزارد یا Gwent شرکت سی‌دی پراجکت صورت گرفت.

عرضه‌ی بازی The Elder Scrolls: Legends به سال ۲۰۱۷ باز می‌گردد. شرکت بتسدا این بازی را روی کامپیوتر و پلتفرم‌های موبایل عرضه کرد و در طول دو سالی که از عرضه‌ی آن می‌گذرد، پنج بسته‌ی الحاقی برای آن منتشر کرده است. برخلاف بازی اصلی که رایگان است، تمام بسته‌های الحاقی رایگان بوده‌اند.

آخرین بسته‌ی الحاقی این بازی کارتی به اسم Oblivion در شهریور ماه سال جاری عرضه شده بود. بتسدا طبق برنامه‌هایی که اعلام کرده بود، قصد داشت تا پایان سال جاری میلادی یک بسته‌ی الحاقی دیگر هم برای The Elder Scrolls: Legends عرضه کند، ولی نه تنها ساخت این بسته‌ی الحاقی را لغو کرده، بلکه به طور کلی توسعه‌ی بازی را رها کرده است.

با این حال، توقف توسعه‌ی بازی به معنای توقف از پشتیبانی آن نیست. بازی‌کننده‌ها می‌توانند هنوز هم The Elder Scrolls: Legends را دانلود، بازی و در آن پول خرج کنند. با این حال، انتظار ساخت محتوای جدید برای بازی را نباید از بتسدا داشت.

بتسدا گفته است که چالش‌های ماهانه و مراسم‌های دوره‌ای در بازی باقی خواهند ماند و پشتیبانی از بازی هم متوقف نمی‌شود.

ظاهرا بازی‌های کارتی وضعیت خوبی را سپری نمی‌کنند. شرکت سی‌دی پراجکت هم چند روز پیش اعلام کرد که به طور کلی توسعه‌ی نسخه‌ی کنسولی Gwent: The Witcher Card Game را متوقف کرده و امکان بازی کردن به زودی روی کنسول‌ها غیرممکن خواهد شد.

منبع: یوروگیمر

The post بتسدا توسعه‌ی بازی کارتی The Elder Scrolls را متوقف کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala