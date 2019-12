موفقیت‌های نینتندو با کنسول هیبریدی خود موضوعی دوره‌ای نیست و نینتندو سوییچ با قدرت به فروش خود ادامه می‌دهد. همین چند روز پیش بود که از فروش بی‌سابقه‌ی این کنسول در هفته‌ی منتهی به بلک فرایدی شنیدیم و طی اطلاعات تازه‌ای که از ژاپن درآمده‌اند، متوجه شده‌ایم که فروش نینتندو سوییچ در این کشور، فروش کلی پلی‌استیشن ۳ را پشت سر گذاشته است.

آمار و ارقام منتشر شده از فروش این هفته‌ی سوییچ در ژاپن، از فروش ۱۰ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۷۰ دستگاه از این کنسول خبر می‌دهند. آخرین آمار گزارش شده از تعداد فروش پلی‌استیشن ۳ در ژاپن، از فروش ۱۰ میلیون ۲۴۸ هزار و ۸۶۷ دستگاه از این کنسول می‌گفت. یعنی در مدت دو سال، نینتندو سوییچ توانسته است آمار فروش پلی‌استیشن ۳ پس از ده سال را پشت سر بگذارد.

کنسول Nintendo Wii، به عنوان یکی از موفق‌ترین و پرفروش‌ترین کنسول‌های بازی تاریخ، در ژاپن ۱۲ میلیون ۷۳۹ هزار و ۱۱۹ دستگاه فروخته است. واضح است که سوییچ قرار نیست شاهد افت فروش باشد، در نتیجه مطمئنا در آینده‌ی نزدیک خبر پشت سر گذاشته شدن کنسول Wii توسط سوییچ را هم خواهیم شنید.

سوییچ آن‌قدر در ژاپن محبوبیت پیدا کرده است که نینتندو هفته‌ی گذشته در قالب یک پیغام، از کمبود بازی Ring Fit Adventure عذرخواهی کرد.

مدل ارزان‌تر سوییچ یعنی کنسول Switch Lite در هفته‌ی اول خود در ژاپن ۱۶۰ هزار دستگاه فروخت و فروش آن به هنگام عرضه‌ی جدیدترین شماره‌ی مجموعه‌ی پوکمون حتی افزایش چشمگیری پیدا کرد.

نینتندو بازی‌های بزرگ و مهمی در راه سوییچ دارد و حتی طبق گفته‌ی شیگرو میاموتو، آن‌ها مشغول ساخت مجموعه‌های کاملا جدیدی برای سوییچ هستند؛ طوری که به راحتی می‌توان ادامه‌ی موفقیت‌های نینتندو و سوییچ را پشتیبانی کرد.

منبع: VideoGamer

The post فروش نینتندو سوییچ در ژاپن از فروش کلی پلی‌استیشن ۳ عبور کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala