کنسول Playstation اخیرا 25 سالگی خود را جشن گرفت و به همین مناسبت، اهالی صنعت گیم نگاهی دوباره به کنسول‌های شرکت سونی کرده و از میراثی که آنها به جای گذاشته‌اند سخن می‌گویند. برخی از بازی‌ساز‌هایی که سال‌هاست با Playstation کار کرده‌اند نسبت به آینده‌ی آن خوشبین هستند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، رییس استودیوی ناتی‌داگ «اوان ولز» طی مصاحبه‌ای، درباره‌ی تجربه‌اش در این صنعت صحبت کرده و همچنین از تفاوت‌هایی که کنسول PS5 با نسخه‌های قبلی خواهد داشت سخن گفته است.

سابقه‌ی همکاری شرکت ناتی‌داگ با Playstation به اولین کنسول این برند بازمی‌گردد، شرکتی که خالق سری بازی هایی چون Crash Bandicoot، Jak & Daxter، Uncharted و The Last of Us را بر روی پلتفرم‌های Playstation توسعه داده است. ولز که بعد از تجربه‌ی مثبتش با اولین نسخه‌ی بازی Crash Bandicoot به ناتی‌داگ پیوست، به جهش عظیم Playstation 2 نسبت به PS1 و نیاز بالاتری که بازی‌های کنونی به زمان و نیروی کار دارند، اشاره کرد. وقتی از او خواستند که اولین کنسول Playstation را با Playstation 4 مقایسه کند، وی پاسخ داد:

«شناسایی این دو به عنوان دو نسخه از یک محصول غیرممکن است.»

ولز در ادامه درباره ی کنسول بعدی شرکت سونی و تغییرات مهمی که بازیکنان تجربه خواهند کرد، اینگونه توضیح داد:

«به نظرم این کنسول به ما اجازه خواهد داد که ساخته‌هایمان را بدون هیچ مانعی به بازیکنان ارائه کنیم. آنها برای ادامه دادن بازی‌هایشان دیگر نیازی به صبر کردن نخواهند داشت.»

به نظر می‌رسد منظور او ارتقای حافظه ی داخلی یا SSD باشد که کنسول نسل بعدی شرکت سونی نسبت به PS4 در این زمینه برتری دارد. این ارتقا زمان بارگذاری بازی‌ها را به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد.

بازی بعدی ناتی‌داگ، یعنی The Last of Us Part II، در تاریخ 29 می سال 2020 (9 خرداد 1399) برای کنسول PS4 عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame