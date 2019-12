شایعه‌ی چند روز گذشته‌ی بازسازی ونکوییش روی ایکس‌باکس وان نه تنها به حقیقت پیوسته، بلکه حتی در واقعیت بهتر و بزرگتر است. شرکت سگا از عرضه‌ی نسخه‌های بازسازی شده‌ی Vanquish و Bayonetta روی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان خبر داده است.

بازسازی‌های دو بازی Bayonetta و Vanquish به مناسبت ده سالگی بازی بایونتا عرضه می‌شود. بازی Vanquish هم نه سال پیش عرضه شده بود. در حالی که بازی‌ها در قالب یک بسته عرضه می‌شوند، می‌توان آن‌ها را جداگانه ولی فقط به صورت دیجیتال هم خریداری کرد. بسته‌ی این دو بازی که Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle نام گرفته، چه به صورت دیجیتال و چه به صورت دیسکی، با قیمت ۴۰ دلار عرضه می‌شود. با این حال، برای خرید جداگانه‌ی هر بازی، باید ۲۵ دلار پرداخت کرد.

نسخه‌ی دیسکی بازی به همراه یک قاب فلزی عرضه می‌شود که طراحی‌های کاملا جدیدی از دو بازی Vanquish و Bayonetta دارد. طراحی قاب فلزی توسط شرکت Weapons Van انجام شده و «هیدکی کامیا»، کارگردان بازی بایونتا، روی این طراحی نظارت داشته است.

کسانی که بازی را به صورت دیجیتالی پیش‌خرید کنند، همین حالا یک تم پلی‌استیشن ۴ دریافت خواهند کرد که طبق گفته‌ی سگا، به هنگام عرضه یا پس از آن دیگر امکان دریافت این تم وجود نخواهد داشت.

بازسازی‌های این دو بازی، در واقع نسخه‌ای با کیفیت‌تر از آن‌هاست که با وضوح تصویر و نرخ فریم بالاتر اجرا می‌شوند و تغییر دیگری در بازی‌ها صورت نگرفته است. روی پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس وان ایکس، دو بازی Vanquish و Bayonetta با وضوح تصویر ۴K رندر و با سرعت ۶۰ فریم اجرا می‌شوند.

بسته‌ی Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle در روز ۱۸ فوریه سال ۲۰۲۰ روی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویری که برای این بسته عرضه شده است را ببینید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post بسته‌ی Bayonetta و Vanquish برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala