به‌زودی بازی Outlast را در قالب یک اثر چندنفره خواهیم دید. استودیوی Red Barrels به‌تازگی قسمت جدید این مجموعه را با نام The Outlast Trials معرفی کرد که قرار است یک اثر ترسناک چهارنفره باشد. علاوه بر این، سازندگان اعلام کردند افرادی که تجربه‌های تک‌نفره را ترجیح می‌دهند هم می‌توانند از بازی لذت ببرند و هیچ اجباری برای انجام بازی به‌صورت چندنفره وجود ندارد.

به گفته استودیو سازنده، The Outlast Trials از لحاظ داستانی هیچ ارتباطی با دو شماره اول بازی ندارد و قرار نیست دنباله‌ای بر آن‌ها باشد. به بیانی دیگر، این اثر چندنفره قرار نیست به عنوان Outlast 3 شناخته شود و سازندگان برنامه‌های دیگری برای ساخت قسمت سوم مجموعه دارند. داستان The Outlast Trials در همان دنیا و در دوره جنگ‌سرد اتفاق می‌افتد. در این بین ظاهرا قرار است بازی‌کنندگان در نقش افرادی ظاهر شوند که در یک آزمایش نامشخص و عجیب شرکت می‌کنند.

دیوید چاتنوف، موسس استودیوی Red Barrels، در رابطه با این موضوع گفت: «تیم ما سخت مشغول این است که تجربه‌ جدیدی را فراهم کند که بتواند میلیون‌ها بازی‌کننده را مضطرب کند و آن‌ها را بترساند؛ چه زمانی که به‌صورت چندنفره بازی‌ می‌کنند و چه زمانی که تنها بازی می‌کنند.»

در ادامه سازندگان تایید کردند که فعلا بازی در مراحل اولیه ساخت قرار دارد و به‌زودی اطلاعات بیش‌تری را از آن منتشر خواهند کرد. هنوز هیچ چیزی درباره پلتفرم‌های بازی و تاریخ انتشار آن نمی‌دانیم.

در سال ۲۰۱۷ بود که استودیوی Red Barrels در صفحه فیس‌بوک خود اعلام کرد که مشغول ساخت یک تجربه متفاوت در دنیای Outlast است. این استودیو در آن زمان اعلام کرد: «ما تلاش می‌کنیم تا ریسک‌پذیر باشیم و این پروژه یک چالش بسیار بزرگ برای ما به حساب می‌آید.»

قسمت اول Outlast در سال ۲۰۱۳ برای کامپیوتر منتشر شد و در سال بعد هم به همراه بسته‌الحاقی Whistleblower به کنسول‌ها آمد. استودیوی Red Barrels در سال ۲۰۱۷ دنباله بازی را با نام Outlast 2 منتشر کرد. این اثر در مقایسه با قسمت اول در فضا و محیطی جدیدی روایت می‌شد و قهرمان آن یک کاراکتر جدید بود.

