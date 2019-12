قسمت دوم A Plague Tale ظاهرا در حال ساخت است

به گزارش یکی از سایت‌های فرانسوی، استودیوی Asobo روی قسمت دوم بازی A Plague Tale: Innocence کار می‌کند. به گفته این منبع، شماره دوم بازی در سال ۲۰۲۰ رسما معرفی می‌شود و در سال ۲۰۲۲ هم عرضه خواهد شد.

در این بین شرکت Focus Home Interactive – تهیه‌کننده قسمت اول – با عدم رد این شایعه اعلام کرد که آن‌ها در زمان مناسب درباره پروژه بعدی استودیوی Asobo صحبت خواهند کرد. این شرکت طی بیانیه‌ای گفت: «Focus Home Interactive و Asobo از بازخورد مردم و منتقدین نسبت به A Plague Tale: Innocence و میزان فروش آن بسیار افتخار می‌کنند. از اینکه توانستیم تعدادی جایزه و نامزدی – مثل حضور در بخش بهترین روایت داستانی در رویداد گیم آواردز – به دست بیاوریم، بسیار خوشحال هستیم. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا مطمئن شویم که بازی توجه بیشتری از سوی بازی‌کنندگان دریافت خواهد کرد.»

این شرکت در ادامه افزود: «ما سال گذشته اعلام کردیم که برای یک پروژه دیگر هم با Asobo همکاری خواهیم کرد. با این حال، هیچوقت نگفتیم که این پروژه دنباله A Plague Tale خواهد بود یا خیر. در زمان مناسب اطلاعات بیش‌تری درباره این پروژه منتشر خواهیم کرد.»

ساخت A Plague Tale 2 چندان تعجب‌برانگیز نیست، چرا که بازی از هر نظر توانست هم برای شرکت سازنده و هم برای تهیه‌کننده آن موفق عمل کند. به گفته شرکت Focus، این اثر به همراه بازی نقش‌آفرینی Greedfall حدود ۸۰ درصد از افزایش درآمد این شرکت را در نیمه دوم سال مالی ۲۰۱۹/۲۰۲۰ فراهم کرده‌اند. علاوه بر این، A Plague Tale در زمان انتشار خود موفق شد در بین ده بازی پرفروش بریتانیا قرار بگیرد.

داستان A Plague Tale درباره خواهر و برادری با نام‌های آمیسیا و هوگو است که طی اتفاقاتی مجبور می‌شوند برای حفظ جان خود، از خانه‌ی خود فرار کنند. در این بین بازی‌کنندگان در نقش آمیسیا قرار می‌گیرند و وظیفه دارند تا از برادر خود در مقابل سیل عظیم موش‌ها مراقبت کنند.

