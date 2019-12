چند روز قبل بود که کمپانی سونی به صورت رسمی اعلام کرد سال 2019 را با پخش جدیدترین اپیزود از سری برنامه‌های State of Play در روز 10 دسامبر به پایان می‌برد. در حالیکه غول ژاپنی هیچگونه اشاره‌ای به محتویات اپیزود جدید نکرده است، اما بنابر شایعات و گزارشات مختلف، امروز به صورت رسمی از Resident Evil 3 Remake رونمایی شده و بازی انحصاری Ghost of Tsushima نیز پس از 18 ماه سکوت، تریلر جدیدی دریافت می‌کند. پخش اپیزود جدید State of Play امروز ساعت 17:30 شروع شده و حدود 20 دقیقه طول می‌کشد. ما نیز از شما دعوت کنیم تا این رویداد را به صورت زنده از طریق توئیچ یا یوتیوب تماشا نمایید.

منبع متن: pardisgame