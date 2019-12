کال آو دیوتی موبایل در دو ماه ۸۷ میلیون دلار درآمد داشته است

طبق آخرین اخبار منتشر شده، بازی Call of Duty Mobile طی دو ماه حضور خود روی اپ‌استورها توانسته ۸۷ میلیون دلار درآمد داشته است. با این حال، در ادامه میزان درآمدزایی بازی در ماه دوم عرضه تا حدودی کاهش پیدا کرد.

آخرین گزارش منتشر شده از سوی گروه Sensor Tower نشان می‌دهد که این بازی رایگان موفق شده در ماه گذشته حدود ۳۱ میلیون دلار پول بسازد. اگر این عدد را با درآمد ماه اول عرضه بازی – ۵۵ میلیون دلار – جمع بزنیم، رقم نهایی به بیش از ۸۵ میلیون دلار می‌رسد. در این بین همان‌طور که انتظارش را داشتیم کشور آمریکا بیش‌ترین سهم – ۴۲ درصد – را در میزان درآمد بازی داشته است. آمریکا‌یی‌ها در این مدت ۳۶ میلیون دلار را خرج این بازی کرده‌اند. در ادامه هم کشور ژاپن با ۱۳.۲ درصد – ۱۱ میلیون دلار – در رتبه دوم و پشت‌سر آمریکا قرار گرفته است. رتبه سوم هم متعلق به کشور بریتانیا است که تنها ۳ درصد – ۲.۶ میلیون دلار – در درآمد کلی موثر بوده است.

بخش زیادی از درآمد بازی – ۵۹.۲ درصد و بیش از ۵۱ میلیون دلار – از سیستم‌عامل‌های iOS به دست‌ آمده است. در مقایسه با فروش ۱۰ میلیون دلاری PUBG Mobile روی این سیستم عامل، بازی عملکرد بهتری داشته است. با این حال، بازی Fortnite همچنان با ۶۶ میلیون درآمد طی دو ماه اول بهترین عملکرد را روی سیستم‌عامل‌های iOS داشته است.

در این بین هم گوگل‌پلی با ۴۰.۷ درصد، معادل ۳۵ میلیون دلار، در درآمد بازی نقش داشته است. با این همه، گفتنی است که دستگاه‌های اندروید بیش‌ترین میزان دانلود را داشته‌اند. طبق آمار منتشر شده، حدود ۸۹ میلیون نفر این بازی را روی موبایل‌های اندرویدی خود نصب کرده‌اند که به‌صورت کلی ۵۲ درصد از مخاطبین کلی بازی را تشکیل می‌دهند. در این بین بازی حدود ۸۳ میلیون‌بار روی دستگاه‌های iOS دانلود شده است.

در مجموع اثر Call of Duty Mobile تاکنون ۱۷۲ میلیون‌بار دانلود شده است که ۱۰۰ میلیون‌بار آن تنها طی هفته اول انتشار بازی بوده است. این اثر با رکورد دانلود هفته اول خود موفق شد تا Mario Kart Tour را پشت سر بگذارد و پشت سر Pokémon Go قرار بگیرد.

در رابطه با مخاطبین بازی هم باز کشور آمریکا با ۲۸.۵ میلیون نصب – ۱۶.۶ درصد از آمار کلی دانلودهای بازی – بیش‌ترین سهم را در موفقیت بازی داشته است. در ادامه هم کشور هند با ۱۷.۵ میلیون – ۱۰.۲ درصد – و کشور برزیل با ۱۲ میلیون – ۷ درصد – بیش‌ترین مخاطبان بازی را به خود اختصاص داده‌اند.

