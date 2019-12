تماشا کنید: تیزر جدید بازی انحصاری Ghost of Tsushima منتشر شد

در پایان State of Play امروز، کمپانی سونی تیزر جدیدی از بازی انحصاری و مورد انتظار Ghost of Tsushima پخش کرد. این تیزر که حدود 1 دقیقه به طول انجامید، شرایط را برای پخش تریلر کامل و طولانی جدیدترین ساخته‌ی استودیوی ساکر پانچ در مراسم The Game Awards کرد.

همچنین، تهیه‌کننده و مجری این رویداد آقای "جف کیلی" بر روی توئیتر اعلام کرد که تریلر جدید Ghost of Tsushima طولانی‌ترین تریلر مراسم The Game Awards می‌باشد.

حدود 18 ماه بود که این عنوا سامورایی محور در سکوت خبری فرو رفته بود و آنطور که پیداست، در مراسم The Game Awards تریلر فوق‌العاده‌ای از آن خواهیم دید و شاید هم سونی بالاخره تاریخ انتشار آن را اعلام کند.

منبع متن: pardisgame