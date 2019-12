همانطور که انتظار داشتیم، در برنامه‌ی State of Play سونی شاهد رونمایی از بازسازی سومین قسمت مجموعه بازی‌های رزیدنت اویل ۳ بودیم. با این حال، انتظار نداشتیم که تاریخ انتشار بازی به این زودی‌ها باشد، ولی بازی Resident Evil 3 قرار است در روز ۳ آوریل ۲۰۲۰، یعنی فروردین ماه سال آینده عرضه شود.

بازسازی رزیدنت اویل ۳ در حالی عرضه می‌شود که کپ‌کام چپ و راست مشغول دریافت جوایز مختلف برای بازی قبلی این سری، یعنی بازسازی رزیدنت اویل ۲ است. کپ‌کام دقیقا بازسازی رزیدنت اویل ۳ را بر پایه‌ی بازسازی رزیدنت اویل ۲، روی همان موتورپایه‌ی RE Engine و با تعدادی تغییر و پیشرفت ساخته است.

درست مثل بازی اصلی رزیدنت اویل ۳، که نزدیک به دو دهه‌ی پیش روی پلی‌استیشن وان عرضه شده بود، بازسازی رزیدنت اویل ۳ هم داستان شخصیت اصلی این قسمت یعنی «جیل ولنتاین» را دنبال می‌کند. جیل به دنبال راه فراری از شهر راکون سیتی است؛ شهری که در پی شیوع ویروس-تی، در حال نابودی است. در این میان، هیولای بزرگی در همه حال جیل را دنبال می‌کند؛ هیولایی که بازی اصلی رزیدنت اویل ۳ نام او یعنی «نمسیس» را به دوش می‌کشید.

بازسازی رزیدنت اویل ۳ هم‌چنین قرار است یک بخش آنلاین چند نفره هم داشته باشد. شرکت کپ‌کام در واقع بازی آنلاین Project Resistance را با نام نهایی Resident Evil: Resistance به عنوان بخش آنلاین رزیدنت اویل ۳ عرضه خواهد کرد. البته امکان خرید و بازی کردن Resident Evil: Resistance به صورت جداگانه هم وجود خواهد داشت.

بازی رزیدنت اویل ۳ برای عرضه در روز ۳ آوریل ۲۰۲۰ یعنی ۱۵ فروردین سال آینده، در نظر گرفته شده است. این بازی روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه خواهد شد. بازی یک نسخه‌ی کلکسیونی ۱۸۰ دلاری دارد که به همراه مجسمه‌ای از جیل ولنتاین و کتابچه‌ی طراحی‌های بازی عرضه می‌شود.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی رزیدنت اویل ۳ (Resident Evil 3) را ببینید.

تصاویر منتشر شده از بازی را هم در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

