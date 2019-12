گوگل استیدیا از زمان عرضه خود با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است و این‌طور که به نظر می‌رسد، جریان اتفاقات عجیب این پلتفرم همچنان ادامه دارد. در روز پنچ دسامبر، THQ Nordic و استودیو Airship Syndicate بازی Darksiders Genesis را برای استیدیا منتشر کردند. با این حال، این نسخه از بازی در مقایسه با نسخه کامپیوتری ده دلار گران‌تر است!

زمانی که استیدیا منتشر شد، گوگل به مشترکین Stadia Pro روی بعضی از بازی‌ها تخفیف می‌داد؛ برای مثال، آثاری مثل Assassin’s Creed Odyssey و (Tomb Raider (2013 تا ۵۰ درصد برای این دسته از کاربران تخفیف خوردند. اما حالا استیدیا هیچ‌گونه تخفیفی برای Darksiders Genesis در نظر نگرفته است. نسخه استیدیای بازی با قیمت ۴۰ دلار عرضه شده است. در این بین اگر بازی را از استیم پیش‌خرید می‌کردید، خرید آن تنها ۲۵.۵ دلار برای‌تان آب می‌خورد که این رقم حدود ۱۵ دلار از نسخه استیدیا ارزان‌تر است. با این حال، حتی اگر بازی را هم پیش‌خرید نکردید، همین الان می‌توانید آن را از فروشگاه‌هایی مثل استیم، GOG و Humble با قیمت ۳۰ دلار تهیه کنید.

وقتی که از شرکت THQ Nordic درباره تفاوت قیمت بازی بین پلتفرم‌های مختلف پرسیده شد، سخنگوی این کمپانی در جواب اعلام کرد که THQ درباره سیاست‌های قیمت‌گذاری خود صحبتی نمی‌کند. Darksiders Genesis تنها یکی از ۲۴ بازی موجود این پلتفرم است و عرضه آن با قیمت بیش‌تر کمی عجیب به‌نظر می‌رسد.

Darksiders Genesis هم‌اکنون برای کامپیوتر و گوگل استیدیا منتشر شده است.

