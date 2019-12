شاید از نظر خیلی‌ها فورت‌نایت محبوب‌ترین بازی سال ۲۰۱۹ بوده و تمام افراد علاقه‌مند به بازی‌های ویدیویی به نحوی سرگرم آن شده باشند. با این حال، حتی با وجود محبوبیت بی‌سابقه فورت‌نایت، بازی ماینکرفت همچنان پادشاه یوتیوب است و بیش‌ترین میزان بیننده را به خود اختصاص داده است.

یوتیوب به‌تازگی آمار بازدیدکنندگان تعدادی از محبوب‌ترین و بزرگ‌ترین بازی‌های سال ۲۰۱۹ مثل ماینکرفت و Roblox را به اشتراک گذاشته است. طبق آماری که یوتیوب منتشر کرده، ویدیوهای مربوط به بازی Roblox حدود ۲۹.۶ میلیون بازدید داشته‌اند. ویدیوهای جی‌تی‌ای ۵ هم با وجود اینکه چند سالی از انتشار بازی می‌گذرد، نزدیک ۴۰ میلیون‌بار تماشا شده‌اند و بازی فورت‌نایت هم توانست به رکورد ۶۰.۹ میلیون بازدید دست پیدا کند. با این حال، در رتبه اول و بالاتر از همه آثار منتشر شده، بازی ماینکرفت با ۱۰۰.۲ میلیون بازدید قرار گرفته است. با این حساب ویدیوهای ماینکرفت نزدیک دو برابر بیش‌تر از ویدیوهای فورت‌نایت بازدید داشته‌اند.

ماینکرفت همیشه حضور مهم و پررنگی در یوتیوب داشته است. بخشی زیادی از بازدید ویدیوهای ماینکرفت به ویدیوهای آموزشی مربوط می‌شود که افراد با کمک آن‌ها می‌توانند سازه‌های مختلف و پیچیده‌ای بسازند و دنیای دلخواه خود را در بازی خلق کنند. متئو پاتریک، یکی از یوتیوبرهای معروف، سال‌های قبل با انتشار ویدیویی موفقیت‌های ماینکرفت روی پلتفرم یوتیوب را بررسی کرد و نشان داد که چگونه یوتیوب توانسته به موفقیت این بازی سرعت ببخشد و این پدیده را با قدرت بیش‌تری رو به جلو ببرد؛ طوری که در حال حاضر این اثر ماهیانه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر فعال دارد.

با این همه، ۲۰۱۹ یک سال بسیار خاص بود. در ماه آگوست امسال بود که ماینکرفت توانست برای اولین از سال ۲۰۱۷، فورت‌نایت را در زمینه بیش‌ترین بازی‌های جست‌جو شده در یوتیوب کنار بگذارد. علاوه بر این، کانال پیودی‌پای که محبوب‌ترین چهره یوتیوب به حساب می‌آید تنها در سال ۲۰۱۹ بیش از چهار میلیارد بازدیدکننده داشته است. به لطف ماینکرفت، ویدیوهای پیودی‌پای در ماه جولای امسال بیش از ۵۷۰ میلیون بار دیده شدند. از آنجایی که پیودی‌پای بزرگ‌ترین کانال یوتیوب را در اختیار دارد، بدون شک تولید ویدیوهای ماینکرفت نه‌تنها به او کمک کرد، بلکه این حرکت جوی را به راه انداخت که یوتیوبرهای دیگری هم مثل Jacksepticeye شروع به تولید ویدیوهای مرتبط با ماینکرفت کردند. بر این اساس، ماینکرفت توانست فورت‌نایت را پشت سر بگذارد و بعید است که اثری بتواند به این زودی‌ها به پادشاهی ماینکرفت روی یوتیوب پایان دهد.

با این حال، گفتنی است که بین بیش‌ترین بازی‌ تماشا شده و پربحث‌ترین بازی تفاوت‌های زیادی وجود دارد. بدون شک بازی فورت‌نایت چه در داخل صنعت بازی و چه در خارج آن، معروف‌ترین و پربحث‌ترین بازی حال حاضر است. استریمرهای معروفی مثل Ninja و Myth نقش مهمی در محبوبیت فورت‌نایت داشته‌اند و رویدادهایی مثل سیاهچال و شروع چپتر دوم باعث شدند تا فورت‌نایت بیش‌تر از قبل روی زبان‌ها بیوفتد.

در ادامه می‌توانید فهرست ده بازی پربیننده یوتیوب را ببینید:

Minecraft Fortnite Grand Theft Auto Garena Free Fire Roblox PUBG Mobile League of Legends PlayerUnknown’s Battlegrounds Brawl Stars Mobile Legends: Bang Bang

