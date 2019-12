ساخت بایوشاک بعدی در استودیویی جدید شروع شده است

شرکت ۲K برای ساخت قسمت جدید بازی «بایوشاک» (Bioshock) یک استودیوی جدید راه‌اندازی کرده است.

آخرین قسمت این مجموعه با نام BioShock Infinite در سال ۲۰۱۳ روانه بازار شد. یک سال بعد، بسته دانلودی بازی با نام Burial At Sea عرضه شد و پس از آن دیگر هیچ چیزی از این اثر ندیدیم. با این حال، بعد از گذشت این مدت استودیوی تازه تاسیس Cloud Chamber مسئولیت ساخت قسمت جدید بایوشاک را بر عهده گرفته است.

این استودیو دو دفتر در شهرهای نوواتو – واقع در ایالت کالیفرنیا – و مونترآل – واقع در شهر کبک کانادا – دارد. از این نظر، Cloud Chamber از دو جنبه یک استودیوی متفاوت برای ۲K به شمار می‌رود؛ اول اینکه این استودیو اولین استودیوی کانادایی ۲K به حساب می‌آید و دوم هم اینکه Cloud Chamber اولین استودیوی تاریخ این شرکت که توسط یک زن مدیریت می‌شود.

«کلی گیلمور»، رئیس استودیو، بیش از ۲۲ سال در صنعت بازی فعالیت کرده است؛ او در این مدت بیش‌تر در استودیو Firaxis Games – یکی دیگر از استودیوهای ۲K – فعالیت کرده است که آن را به خاطر ساخت سری بازی‌های Civilization می‌شناسیم. با نگاهی به کارنامه گیلمور متوجه می‌شویم که او در ساخت بیش از ۴۰ بازی منتشر شده دخیل بوده و حالا او وظیفه هدایت دفتر نوواتا را بر عهده گرفته است. به گفته گیلمور، این استودیو مشخصا برای ساخت قسمت بعدی بایوشاک راه‌‌اندازی شده است: «روند تکاملی من برای رسیدن به این پست و درجه از طریق فرصت‌هایی که در استودیو Firaxis برای رشد و یادگیری داشتم همراه با پشتیبانی و تشویقی که از سوی افرادی که با آن‌ها طی این سال‌ها کار کردم، به وجود آمده است.»

گیلمور در ادامه افزود: «افتخار می‌کنم اولین زنی هستم که یک استودیوی ۲K را رهبری می‌کنم و بسیار هیجان زده‌ام تا یک تیم فوق‌العاده در کلاس جهانی تشکیل دهم.»

همان‌طور که بالاتر گفتیم، شرکت ۲K برای اولین‌بار در تاریخ خود یک زن را در راس مدیران یک استودیو قرار داده است. حال سوالی که پیش می‌آید این است که چرا چنین چیزی پیش از این اتفاق نیوفتاده بود و بعد از گذشت این همه سال، تازه شاهد آن هستیم. گیلمور با اشاره به این موضوع گفت که او تنها یکی از زنانی است که در کادر مدیریتی این سازمان دخیل هستند و امیدوار است در آینده زنان دیگری هم به ریاست استودیوها منصوب شوند.

گیلمور در همین رابطه اظهار داشت: «در نظر گرفتن و پذیرش تنوع جنسیتی و گوناگونی در تمامی بخش‌های صنعت مطمئنا ما را در ارائه عناوینی که با مخاطبین جهانی طنین‌انداز می‌شود، بهبود می‌بخشد.» او ادامه داد: «یکی از چیزهای بسیار هیجان‌انگیز در تاسیس یک استودیو جدید این است که این اتفاق فرصتی را به وجود می‌آورد که می‌توان تنوع و گوناگونی را در مرکز فرهنگ کاری‌مان قرار دهیم. تمرکز ما روی این است که سازندگان بااستعدادی را در حوزه‌های مختلف به منظور ساخت تجربه بعدی بایوشاک به خدمت بگیریم.»

وجود تنوع و گوناگونی در صنعت – و حتی کمبود آن – موضوعی است که در این چند سال اخیر به مراتب مورد بحث قرار گرفته است و مسلما این موضوع فشار بیش‌تری را روی گیلمور قرار می‌دهد و عملکرد موفق او می‌تواند در آینده به الگوی خوبی برای افراد مشابه تبدیل شود. با این حال، رئیس استودیوی Cloud Chamber دیدگاه متفاوتی نسبت به این موضوع دارد: «من دوست دارم الگویی برای دیگر سازندگان باشم، اما این موضوع قطعا به آن‌ها بستگی دارد. من نسبت به کارم اشتیاق زیادی دارم و خودم را وقف این کرده‌ام تا استودیویی از بهترین سازندگان تشکیل دهم که افراد را در اولویت قرار می‌دهد و یک فضای مناسب کاری برای آن‌ها ایجاد می‌کند.»

همان‌طور که انتظارش را داشتیم، فعلا هیچ‌گونه اطلاعاتی از پروژه بعدی بایوشاک نداریم. در واقع تهیه‌کننده بازی اعلام کرد که بازی برای چند سال آینده هم در دست ساخت باقی می‌ماند و به این زودی‌ها نباید منتظر عرضه آن باشیم. با این حال، طرفداران می‌توانند مطمئن باشند که داستان و روایت همچنان در مرکز بازی قرار دارد. استودیوی The Cloud Chamber همین حالا کار خود را با وعده‌های جسورانه‌ای مثل «خلق دنیاهای جدید» و «جابه‌جا کردن مرز بازی‌های ویدیویی» آغاز کرده است و مطمئنا ساخت قسمت بعدی بایوشاک یک هدف مهم و اساسی برای گیلمور و تیم‌ او به حساب می‌آید.

با نگاهی به وضعیت بازی بایوشاک و داستان آن متوجه می‌شویم که استودیوی The Cloud Chamber در موقعیت جالب و جذابی قرار گرفته است. در حالی‌ که وقایع دو قسمت اول مجموعه در شهر زیرآبی Rapture جریان داشتند، سازندگان در Infinite پای خود را فراتر گذاشتند و دنیای بازی را به شهر Colombia بردند. با این حساب، بایوشاک بعدی می‌تواند در هر دنیایی که تصورشان را می‌کنیم جریان داشته باشد. طبیعتا در این بین گیلمور هیچ صحبتی از برنامه‌های استودیو به میان نیاورد: «هنوز نمی‌توانیم چیزی از برنامه‌های خود بگوییم، اما موافقیم که داستان بایوشاک بسیار محبوب است و برای هر دو گروه منتقدان و طرفداران یک موضوع پربحث است.» او افزود: «تیم ما روی این جنبه از بازی بسیار تمرکز کرده است و آماده است تا یک داستان قدرتمند دیگر را ارائه بدهد.»

گیلمور درباره مسیری که برای ساخت قسمت بعدی در نظر گرفته‌اند، چنین گفت: «ساخت بایوشاک بعدی یک مسئولیت مهم برای تک تک ما به حساب می‌آید. خبر خوب این است که می‌توانیم مسیرهای زیادی را برای بازی در نظر بگیریم. گوش دادن به ایده‌های افراد – از جمله طرفداران ما – به شکل دادن دیدگاه ما درباره بازی بسیار کمک‌کننده و مهم خواهد بود.»

زمانی که استودیوی Cloud Chamber قسمت بعدی بایوشاک را منتشر کند، کنسول‌های نسل بعدی از راه رسیده‌اند و در این مدت ما یک نسل را بدون اینکه قسمت جدیدی از این مجموعه ببینیم، پشت سر گذاشته‌ایم. مطمئنا در این دوره زمانی بازی‌های ویدیویی تغییر کرده‌اند و در همان راستا دیدگاه و انتظارات هواداران هم تحت‌تاثیر آن‌ها قرار می‌گیرد.

گفتنی است که «کن لوین»، خالق مجموعه، هیچ نقشی در ساخت این قسمت ندارد. او در حال حاضر به همراه تیم خود در استودیوی Ghost Story Games مشغول ساخت یک اثر جدید داستانی هستند. با این حال، تعدادی از سازندگان کلیدی قسمت‌های قبلی بایوشاک حالا در Cloud Chamber کار می‌کنند و در ساخت قسمت جدید دخیل هستند. از جمله این افراد می‌توان به «هوگی دِ لا پلیت»، طراح محیط‌های قسمت اول و طراح ارشد محیط‌های قسمت دوم، «اسکات سین‌کلیر» کارگردان هنری سری و «جاناتان پلینگ»، طراح شماره اول و کارگردان Infinite اشاره کرد.

علاوه بر این، گیلمور اعلام کرد که سایر اعضای تیم هم سابقه کار روی بازی‌های بزرگی مثل Call of Duty ، Assassin’s Creed ، Star Wars و Battlefield را در کارنامه دارند. او در آخر گفت: «مطمئنم که عمق و تنوع تجربه افراد در Cloud Chamber در آخر به خلق یک بایوشاک فراموش نشدنی دیگر ختم خواهد شود.»

پس اعلام رسمی این خبر، وب‌سایت کوتاکو در گزارشی نوشت که به گفته منابع معتبر، پروژه جدید بایوشاک از اواخر سال ۲۰۱۵ و با اسم رمز Parkside در دست ساخت بوده است. در سال ۲۰۱۵ شرکت ۲K تصمیم گرفت تا مسئولیت ساخت بایوشاک جدید را به استودیوی تگزاسی Certain Affinity واگذار کند؛ این استودیو به خاطر مشارکت در ساخت بازی‌های تیراندازی معروفی مثل Halo و Call of Duty شناخته می‌شود. این استودیو در سال ۲۰۰۶ توسط «مکس هوبرمن» یکی از اعضای قدیمی بانجی تاسیس شد و پس از آن طی قراردادهای مختلفی با شرکت‌های خارجی همکاری می‌کرد. با این حال، در اواخر سال ۲۰۱۶ شرکت ۲K تصمیم گرفت تا پروژه خود را از این استودیو پس بگیرد و ساخت آن را بر عهده استودیوهای داخلی خود بگذارد. این‌طور که به نظر می‌رسد، آن‌ها بعدها نسخه ساخته شده توسط Certain Affinity را تغییر دادند و دقیقا نمی‌دانیم چه چیزی از آن پروژه باقی مانده است. در ادامه شرکت ۲K در سکوت کامل شروع به استخدام افراد کرد و در این بین تعدادی از سازندگان Mafia 3 هم کار خود را روی پروژه بایوشاک جدید شروع کردند.

