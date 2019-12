تماشا کنید: از تریلر جدید، زمان انتشار و باکس آرت بازی Ghost of Tsushima رونمایی شد

بالاخره بازه زمانی انتشار آخرین عنوان انحصاری بزرگ کنسول PS4 مشخص شد (البته فقط احتمال می‌دهیم که آخرین انحصاری این کنسول باشد). شرکت سونی در این هفته طی برنامه State of Play تیزری کوتاه از Ghost of Tsushima منتشر کرد و وعده نمایش کامل را برای The Game Awards 2019 داد. به گزارش پردیس گیم، اکنون آن‌ها به قول خود عمل نمودند و تریلری هیجان‌انگیز که حاوی خون‌ریزی‌های زیاد و محیط‌های زیبای بازی است را به نمایش گذاشتند.

جنگل‌های پوشیده شده از برگ‌های پاییزی، صخره‌های ساحلی، معابد زیبا، دشت‌های بزرگ و موارد زیاد دیگری را در این تریلر مشاهده می‌کنیم. به‌نظر می‌رسد جهان‌باز Ghost of Tsushima تنوع محیط کافی و زیادی داشته باشد. در ادامه می‌توانید به تماشای این تریلر بپردازید:

اندرو گلدفارب به عنوان مدیر ارتباطات استودیوی Sucker Punch درباره Ghost of Tsushima صحبت کرد و وعده داد که این عنوان، با اختلاف بزرگ‌ترین بازی استودیوی آن‌ها خواهد بود:

"روز جاری ما تریلری جدید منتشر کردیم و در آن به‌طور عمیق‌تر به شخصیتی که قهرمان داستان ما باید برای نجات خانه خود به آن تبدیل شود پرداختیم: The Ghost. در حالی که Jin (نام شخصیت اصلی) بازی را به عنوان یک سامورایی شروع می‌کند، در ادامه مهارت‌ها و تاکتیک‌هایی را می‌آموزد که قطعا شباهتی به سامورایی ندارد و در تریلر امروز هم می‌توانید بخش‌هایی از آن را ببینید. تا ماه‌های آتی ما جزئیات بیشتر از Jin، خطرات سر راه او، یارانی که در طول این سفر کمکش می‌کنند و آنچه را که برای تبدیل شدن به این نوع جدید جنگجو از دست می‌دهد را به اشتراک می‌گذاریم.

همان‌طور که گفتم، Ghost of Tsushima عظیم است - با اختلاف زیاد بزرگ‌ترین بازی ساخته شده توسط Sucker Punch است."

همچنین از باکس‌آرت Ghost of Tsushima هم رونمایی شد که در ادامه آن را شاهده می‌کنید:

بازی Ghost of Tsushima در تابستان سال آینده برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame