تماشا کنید: از The Wolf Among Us 2 به صورت رسمی رونمایی شد

با عرضه‌ی نسخه‌ی اصلی در سال 2013، بازی The Wolf Among Us 2 در میان مورد انتظاترین بازی‌های آینده‌ی استودیوی توسعه دهنده یعنی Telltale Games قرار گرفت. با وجود شکست مالی این توسعه‌دهنده، امیدها برای ساخت و عرضه شدن فصل دوم این عنوان محبوب به شدت کمرنگ شد.

اما در جریان رویداد The Game Awards 2019 در بامداد امروز، یکی از آخرین‌ رونمایی‌های شب با یک سورپرایز همراه بود، سوپرایزی که نشان داد The Wolf Among Us 2 هنوز در دست ساخت بوده و تیزر تریلر جدید آن نیز پخش شد. در حالیکه تیزر منتشر شده کوتاه می‌باشد، اما طی آن شاهد بازگشت کارکترهای نمادین نسخه‌ی اول مانند بیگبی وولف و سفید برفی هستیم و امیدوار می‌باشد تا داستان رها شده‌ی فصل اول در قسمت دوم دنبال شود.

به دنبال انتشار این تیزر، تایید شد که توسعه‌ی The Wolf Among Us 2 بر عهده‌ی استودیوی AdHoc Studio بوده و با همکاری شرکت LCG Entertainment ساخته می‌شود. با توچه به گزارشات، AdHoc Studio متشکل از کارکنان سابق استودیوی Telltale Games بوده و ظاهرا توسعه‌ی فصل دوم از زمانی که Telltale بسته شد از سر گرفته می‌شود.

منبع متن: pardisgame