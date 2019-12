تماشا کنید: تصاویر جدید بازی Ghost of Tsushima با کیفیت 4k

به عنوان یکی از آخرین بازی‌های انحصاری PS4 و قبل از اینکه سونی، کنسول نسل بعدی خود را روانه‌ی بازار کند، جدیدترین بازی استودیوی ساکر پانچ یعنی Ghost of Tsushima هایپ فراوانی پیرامون خود ایجاد کرده است. در حالیکه تا کنون تنها چند تریلر از بازی در رویدادهای گوناگون تماشا کرده‌ایم، اما جلوه‌های بصری Ghost of Tsushima در تمامی آن‌اه فوق‌العاده چشم نواز می‌باشد.

حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، ساکرپانچ، تصاویر جدیدی از Ghost of Tushima به اشتراک گذاشته است که از روی بازی، هنگم اجرا با کیفیت 4K بر روی کنسول PS4 Pro گرفته شده‌اند. تقریب تمامی این تصاویر از روی تریلر The Game Awards بازی هستند؛ اما فرصتی برای نگاه دقیق‌تر به جزئیات خیره‌کننده‌ی آن می‌دهد. Ghost of Tsushima در تابستان 2020 بر روی PS4 در دسترس قرار می گیرد. (جهت مشاهدة ی تصاویر با کیفیت اصلی بر روی ان‌ها کلیک کنید.)

منبع متن: pardisgame