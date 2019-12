تماشا کنید: تریلر جدید No More Heroes 3 منتشر شد

در میان تمام ویدئوهایی که در جریان The Game Awards 2019 منتشر شدند، جدیدترین نمایش بازی مورد انتظار No More Heroes 3 یکی از به یاد ماندنی‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود.

این تریلر 5 دقیقه‌ای تقریبا به کارکتر نمادین سری یعنی Travis Touchdown نپرداخته و به جای آن بر روی داستان پسر جوانی که یک بیگانه به نام FU را پیدا می‌کند، تمرکز کرده است. این پسر جوان که Damon نام دارد از FU مراقبت کرده تا اینکه او سوار بر راکت خود شده و قول می‌دهد تا 20 سال بعد بازگردد. سپس تریلر 20 سال بعد و بازگشت FU را نشان می‌دهد، اما حال انگیزه‌های او بسیار خصمانه هستند. FU شروع به حمله کردن به زمین می‌کند و سوگند می‌خورد که آن را تصاحب کند و همین موضوع باعث می‌شود تا ترس و نگرانی وجود دیمن را فرا گیرد.

آنطور که پیداست، FU آنتاگونیست اصلی No More Heroes 3 باشد و این موصوع به تراویس تاچ داون بستگی دارد تا او و گروهش را متوقف کند. در حالی که در نسخه‌های قبل، تراویس با بزرگترین آدمکش‌های زمین نبرد کرده بود، به نظر می‌رسد که در سومین قسمت او باید با موجودات فضایی مبارزه کند. همچنین در پایان ویدئو مشخص شد که No More Heroes 3 در سال 2020 بر روی کنسول سوئیچ منتشر می‌شود.

منبع متن: pardisgame