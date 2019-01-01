به گزارش پردیسگیم و به نقل از Pushsquare، گروه NPD لیست پرفروشترین بازیهای ماه نوامبر در منطقهی ایالات متحده را به اشتراک گذاشت.
در مجموع، مبلغ 2.251 میلیارد دلار صرف خرید محصولات مرتبط با گیمینگ شده است که در مقایسه با بازهی زمانی مشابه در سال گذشته، 19 درصد افت کرده است. کاهش فروش کنسولهای PS4 و Xbox One و نبود عنوان محبوبی چون Red Dead Redemption 2 از جمله دلایل این افت میباشند. Call of Duty Modern Warfare همچنان پیشتاز بوده و حال نه تنها پرفروشترین بازی سال 2019 در آمریکا است، بلکه بزگترین لانچ 12 ماه گذشته نیز محسوب میشود.
همانطور که انتظار میرفت، دینتندو سوئیچ در صدر جدول بخش سختافزار قرار گرفته و بدون شک تبدیل به پرفروشترین کنسول سال 2019 در ایالات متحده شده است. لیست کامل را در زیر مشاهده میکنید.
پرفروشترین بازیهای ماه نوامبر در ایالات متحده
- Call of Duty: Modern Warfare
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Pokémon Sword
- Pokémon Sword and Pokemon Shield Double Pack
- Pokémon Shield
- Madden NFL 20
- Death Stranding
- NBA 2K20
- Need for Speed: Heat
- Luigi’s Mansion 3
- FIFA 20
- Borderlands 3
- The Outer Worlds
- Just Dance 2020
- Mario Kart 8
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Super Smash Bros. Ultimate
- Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint
- Grand Theft Auto V
- Mortal Kombat 11
پرفروشترین بازیهای PS4 طی ماه نوامبر در ایالات متحده
- Call of Duty: Modern Warfare
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Death Stranding
- Madden NFL 20
- Need for Speed: Heat
- NBA 2K20
- FIFA 20
- The Outer Worlds
- Marvel’s Spider-Man
- Borderlands 3
پرفروشترین بازیهای Xbox One طی ماه نوامبر در ایالات متحده
- Call of Duty: Modern Warfare 2019
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Madden NFL 20
- NBA 2K20
- Need for Speed: Heat
- FIFA 20
- Borderlands 3
- Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint
- Red Dead Redemption II
- The Outer Worlds
پرفروشترین بازیهای ویدئویی سال 2019 تا پایان ماه نوامبر در ایالات متحده
- Call of Duty: Modern Warfare
- NBA 2K20
- Madden NFL 20
- Borderlands 3
- Mortal Kombat 11
- Kingdom Hearts III
- Tom Clancy’s The Division 2
- Super Smash Bros. Ultimate*
- Star Wars Jedi: Fallen Order^
- ANTHEM
منبع متن: pardisgame