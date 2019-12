ایکس باکس نسل بعد تحت عنوان Xbox Series X معرفی شد

مایکروسافت دیروز، طی مراسم The Game Awards 2019 بلاخره از کنسول نسل بعدی خود پرده برداشت. این کنسول – یا کنسولها – که تا امروز تحت عنوان «پروژه اسکارلت» (Project Scarlett) شناخته می‌شد، «ایکس‌باکس سری ایکس» (Xbox Series X) نام خواهد داشت، و برای عرضه در فصل تعطیلات سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده است.

در ادامه می‌توانید برخی جزییات این کنسول را از زبان مایکروسافت بشنوید:

«برای هیجده سال و سه نسل کنسول، جامعه ایکس‌باکس از قدرت اثرگذاری پرده برداشت که بازی و تفریح می‌تواند روی ما داشته باشد. در حالیکه به نسل جدیدی در صنعت بازی وارد می‌شویم، آینده‌ای رخ می‌نماید که شما را غرق بازی – جاییکه دنیاها حتی طبیعی‌تر، مجذوب کننده‌تر، پذیراتر، و شگفت‌آورتر خواهند بود – و در مرکز تجربه بازیتان قرار می‌دهد. با ایکس‌باکس سری ایکس جدید، ما قصد داریم به این رویا لباس واقعیت بپوشیم.

ایکس‌باکس سری ایکس، سریعترین و قدرتمندترین کنسول ما تا به امروز خواهد بود، و استاندارد نویی در کارایی، سرعت و سازگاری وضع خواهد نمود، که به شما اجازه می‌دهد کتابخانه بازی‌هایتان را – هزاران بازی از سه نسل مختلف – با خودتان به نسل جدید بیاورید. طراحی صنعتی این کنسول، دست ما را باز گذاشته تا چهار برابر قدرت پردازشی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس را در بی‌سر و صداترین و کارآمدترین شکل ممکن- که برای ایجاد یک تجربه درگیر کننده حیاتی است – فراهم آوریم. ما این کنسول را چنان طراحی کرده‌ایم که بتوان از آن به شکل افقی یا عمودی استفاده کرد. این طراحی – درست مثل طرفدارانمان در سراسر جهان، و تیم همکاران مخترعینی که آن را ساخته‌اند – چشمگیر و بیمانند است.

نام ایکس‌باکس فشرده‌ایست از تاریخ پردامنه ما در صنعت بازی، اشتیاق تیمهای مختلفمان، و تعهدمان به طرفدارانمان، و نیز آینده بازی در مایکروسافت. این نام همچنین نمایانگر ایمان ماست به اینکه یک کنسول بازی باید فقط مخصوص یک چیز باشد – بازی.

ایکس‌باکس سری ایکس، کنترلر بیسیم جدید ایکس‌باکس را در کنار خود خواهد داشت. اندازه و شکل این کنترلر چنان اصلاح شده است که حتی با گستره بزرگتری از مردم سازگار باشد. این کنترلر همچین مشتمل بر دکمه به‌اشتراک گذاری جدیدی است که به کمک آن می‌توانید تصاویر و کلیپهای بازی خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید، و نیز دکمه‌های جهتدار آن (D-Pad) از کنترلر سری دوم الیت الهام گرفته شده است. کنترلر بیسیم جدید ایکس‌باکس، با کنسول ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی مبتنی بر ویندوز ۱۰ هم سازگار بوده، در کنار همه کنسولهای ایکس‌باکس سری ایکس ارائه خواهد شد.

امکاناتی که ایکس‌باکس سری ایکس برای توسعه دهندگان فراهم می‌آورد، در تریلر بازی Senua’s Saga: Hellblade II – که دنباله‌ایست بر بازی تحسین شده Hellblade: Senua’s Sacrifice از سوی استودیوی شناخته شده «نینجا تئوری» (Ninja Theory) – نمایش داده شد. این بازی چنان ساخته شده است که از تمام پتانسیل ایکس‌باکس سری ایکس بهره برد. آنچه به نمایش درآمد، از بازی در حال اجرا برداشته شده بود، و قدرت ایکس‌باکس سری ایکس را نمایان می‌سازد که حالا در اختیار توسعه دهندگان قرار دارد تا جهانها، تجارب، و بازیهای جدیدی را خلق نمایند، به شیوه‌هایی که هرگز تصور نمی‌کردید.»

محقق کردن رویای توسعه دهندگان با ایکس‌باکس سری ایکس

«بازی‌ها امروزه گرافیک خارق‌العاده‌ای دارند، و مجموعه بزرگی از داستانهای ژرف و گونه‌گون را تعریف می‌کنند. به همین دلیل، وقتی ما روی ایکس‌باکس سری ایکس شروع به کار کردیم، حیاتی بود که به مسیر پیشرفت در فراهم کردن امکانات گرافیکی لازم برای توسعه دهندگان ادامه دهیم، در عین حالیکه تضمین نماییم که آنها می‌توانند احساسات، عواطف، و همدلی بیشتری را در بازی‌هایشان به نمایش درآورند. با ایکس‌باکس سری ایکس، ما شیوه‌ای را که بازی‌ها دیده می‌شوند، بازی می‌شوند، و احساس می‌گردند، ارتقا می‌بخشیم. ما همچنین بسیاری از موانع تکنیکی نسلهای گذشته را از پیش پای توسعه دهندگان برمی‌داریم، تا آنها را در خلق جهان‌هایی گسترده‌تر و مجذوب کننده‌تر یاری نماییم.

از دیدگاه تکنیکی، همه اینها در یک گرافیک عالی، در رزولوشن ۴K و نرخ فریم ۶۰ فریم در ثانیه – با امکان رسیدن به ۱۲۰ فریم در ثانیه – تجسم خواهد یافت. علاوه بر آن، کنسول جدید از «نرخ به‌روز رسانی متغیر» (Variable Refresh Rate = VRR)، و امکانات ۸K بهره خواهد برد. ایکس‌باکس سری ایکس، با استفاده از پردازنده سفارشی ما که به آخرین نسل ZEN 2 تعلق دارد، و معماری نسل آینده RDNA از سوی همکارانمان در AMD، تکنولوژی «رهگیری پرتو» (Ray-Tracing) را در سطح سخت‌افزاری، و با درجه جدیدی از کارآیی فراهم خواهد آورد. تکنولوژی «سایه‌زنی با نرخ متغیر» (Variable Rate Shading) ما به توسعه دهندگان اجازه می‌دهد تا چیزهای بیشتری از پردازنده گرافیکی ایکس‌باکس سری ایکس طلب کنند، و «حافظه حالت جامد» (SSD) نسل بعدی ما زمان انتظار لود شدن را بطور کامل حذف کرده، بازیکنان را سریعتر از همیشه به جهان بازیشان منتقل می‌نماید.

ما با استفاده از تکنولوژیهایی چون Auto Low Latency Mode (ALLM) «زمان تاخیر» (Latency) را به حداقل رسانده‌ایم، و امکانات جدیدی را مثل Dynamic Latency Input (DLI) در اختیار توسعه دهندگان قرار داده‌ایم، تا ایکس‌باکس سری ایکس را به چالاکترین کنسول تاریخ بدل سازیم. این کنسول همچنین با در نظر گرفتن آینده تکنولوژی ابری، و با امکاناتی بی‌همتا در سطح سخت‌افزاری و نرم‌افزاری طراحی شده است، تا بازی‌های شما را به کنسولتان و هر جای دیگری که خواستید، بیاورد.»

یک کنسول، چهار نسل بازی

«یکی از چیزهایی که ما بسیار بدان مفتخریم، قولی است که به طرفدارانمان در باب ویژگی Backward Compatibility داده‌ایم. به لطف این ویژگی، شما می‌توانید انتظار داشته باشید زمانیکه ایکس‌باکس جدیدتان را در تعطیلات ۲۰۲۰ روشن کردید، کتابخانه بازی‌هایتان، هزاران بازی مورد علاقه‌تان که در سرتاسر چهار نسل از کنسولها گسترده شده است، همه لوازم کنسول ایکس‌باکس وان، و خدمات پیشرویی چون ایکس‌باکس گیم پس، در دسترستان باشد.

با توجه به تعهد ما به ویژگی Backward Compatibility، با کنسول ایکس‌باکس سری ایکس، ما همچنین راههای مشتری‌پسندی را در باب مالکیت بازی‌های نسلهای پیشین فراهم خواهیم آورد. ما تعهد داریم که بازی‌های استودیوهای ایکس‌باکس از مشخصه بین نسلی پشتیبانی نمایند، و اینکه دستاوردها (Achievements) و فایلهای ذخیره شما بین دستگاههای مختلف به اشتراک گذاشته شود. گرچه ما تلاش داریم تا تجربه بازی را توسعه و گسترش داده، در دسترس بازیکنان جدیدی در سرتاسر جهان قرار دهیم، بازی کنسولی در مرکز توجه ما در ایکس‌باکس باقی خواهد ماند. نه تنها سازندگان بازی در سراسر جهان از قبل به سختی به ساخت بازی برای ایکس‌باکس سری ایکس مشغولند، ۱۵ استودیوی ایکس‌باکس هم در حال توسعه فهرستی از بزرگترین و متفاوتترین بازی‌های انحصاری تاریخ ایکس باکس هستند. ما به نمایندگی از گروه ایکس‌باکس، بسیار هیجان‌زده‌ایم تا همراه با شما به آینده بازی کنسولی وارد شویم، و بیصبرانه در انتظار آشکار ساختن چیزهای بیشتر در سال ۲۰۲۰.»

ویدیوی معرفی کنسول Xbox Series X را در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

منبع: Gematsu

