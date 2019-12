به جرات می‌توانیم لقب بهترین تریلر و بهترین نمایش مراسم The Game Awards 2019 را به تریلر بازی Ghost of Tsushima بدهیم. تریلر این بازی نه تنها بخش‌های زیادی از گیم‌پلی و داستان را به نمایش گذاشت، بلکه محدوده‌ی زمانی عرضه‌ی بازی را هم مشخص کرد. بازی Ghost of Tsushima قرار است در تابستان سال ۲۰۲۰ روی پلی‌استیشن ۴ عرضه شود.

در توضیح داستان بازی Ghost of Tsushima آمده است:

«در سال ۱۲۷۴ امپراطوری ترسناک مغول به جزیره‌ی سوشیما در ژاپن حمله و تک تک سامورایی‌های افسانه‌ای این جزیره را قتل عام می‌کنند. «جین ساکایی» یکی از معدود سامورایی‌های باقی‌مانده از یک قبیله‌ی اصیل سامورایی است. جین ساکایی در راستای مبارزه با دشمنان سرسخت خود، باید تکنیک‌های مبارزه‌ی مرگبار و تازه‌ای را بیاموزد، تکنیک‌هایی که به راه «روح» معروف هستند و جنگی غیرمعمول را برای مردم ژاپن شروع کند.»

مدیر روابط عمومی استودیوی بازی‌سازی ساکرپانچ، در پی انتشار تریلر جدید بازی Ghost of Tsushima، در وبلاگ رسمی پلی‌استیشن نوشته است:

«امروز، تریلر جدیدی از بازی را نشان دادیم که از آنچه قهرمان‌ها ما نیاز دارد برای نجات سرزمینش به آن تبدیل شود، می‌گوید. داستان بازی ما را در نقش جین به عنوان یک سامورایی قرار می‌دهد، ولی او در طول بازی مهارت‌ها و تاکتیک‌هایی را می‌آموزد که مشخصا سامورایی نیستند و می‌توانید بخش‌هایی از آن را در تریلر منتشر شده ببینید. در ماه‌های آیند، درباره ی جین، دشمنانی که با آن‌ها مقابله خواهد کرد و کسانی که به او در مسیرش کمک می‌کنند، بیشتر صحبت خواهیم کرد.

بازی Ghost of Tsushima بسیار بزرگ است، طوری که این بازی با فاصله بزرگترین ساخته‌ی ساکرپانچ محسوب می‌شود. در تریلر منتشر شده نیم نگاهی هم به دنیای متنوع و رنگارنگ بازی که در آن به گشت و گذار می‌پردازید، داشته‌ایم، ولی هنوز هم چیزی از بازی نشان نداده‌ایم.»

می‌توانید در ادامه تریلر جدید بازی Ghost of Tsushima را ببینید.

هم‌چنین تصاویر جدید بازی و عکس روی جلد آن را، که شگفت‌انگیز است، در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

بازی Ghost of Tsushima تابستان سال آینده به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

