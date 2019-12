در ماه اکتبر امسال بود که شرکت بازی‌سازی «رایت» (Riot) به مناسبت ده سالگی مجموعه League of Legends چند اثر جدید مثل یک بازی مبارزه‌ای، یک بازی موبایلی و یک انیمیشن سریالی به منظور گسترش دنیای این فرنچایز معرفی کرد. با این حال، این‌طور که به نظر می‌رسد آثار دیگری هم بر اساس دنیای این مجموعه در حال ساخت هستند. اخیرا شرکت رایت یک برند انتشاراتی برای همکاری با استودیوهای کوچک به راه انداخته تا بازی‌های جدیدی از مجموعه League of Legends تولید کند. در حال حاضر چند اثر جدید و معرفی نشده در حال ساخت هستند ولی رایت هنوز آماده معرفی آن‌ها و مشخص کردن استودیوهای سازنده نیست.

به گفته «لین لومب»، مدیر برند انتشاراتی رایت که با نام Riot Forge شناخته می‌شود، این شرکت به دنبال این است که با استودیوهای موفق و خوش‌سابقه همکاری کند: «یکی از عوامل خیلی مهمی که ما به آن توجه می‌کنیم این است که استودیوی موردنظر در گذشته بازی یا بازی‌های خوبی را عرضه کرده باشد.» او در ادامه افزود: «ما به شدت علاقه داریم تا با استودیوهایی همکاری کنیم که یک شخصیت و هویت منحصر‌به‌فرد دارند؛ این عامل می‌تواند در طراحی هنری، مکانیک‌های گیم‌پلی یا در طراحی بازی‌های آن‌ها دیده شود. چیزی که آن استودیو را نسبت به بقیه متمایز کند و راه منحصربه‌فردی برای نمایش League of Legends ارائه دهد.»

لومب همچنین اعلام کرد که رایت برای بازی‌های جدیدی که می‌خواهد بسازد سبک خاصی را در نظر ندارد. در واقع آن‌ها می‌خواهند بازی‌هایی که توسط آن‌ها منتشر می‌شوند تنوع زیادی داشته باشند.

تاکنون بیش از ده سال از عمر League of Legends می‌گذرد و در این بین رایت می‌خواهد با ارائه آثار جدیدی مثل Teamfight Tactics و Legends of Runeterra بازی‌های سرویسی و آنلاینی بسازد که دوام عمر زیادی داشته باشند. با این حال، Riot Forge هدف دیگری را دنبال می‌کند. آن‌ها می‌خواهند دنیای مجموعه را کامل کنند و سراغ انتشار آثاری بروند که رایت تجربه کمی در ساخت آن‌ها دارد.

لومب درباره این موضوع چنین گفت: «تمرکز رایت روی این است که بازی‌های صاحب‌سبکی برای بازی‌کنندگان بسازد که بتوانند برای دهه‌ها باقی بمانند و بازی شوند، که البته این کار زمان زیادی می‌برد و ممکن است خودش را در تعداد زیادی از آثار نشان ندهد.

ساخت بازی‌های سرویسی و رقابتی به یکسری توانایی‌ها نیاز دارد که رایت در آن‌ها متخصص است. این دسته از بازی‌ها اساسا با آن دسته آثاری که Riot Forge روی آن‌ها تمرکز کرده، تفاوت دارد. رایت تجربه زیادی در ساخت این دسته از بازی‌ها ندارد، بنابراین ما با استودیوهایی همکاری می‌کنیم که دارای این تجربه و استایل منحصربه‌فرد هستند و می‌توانند دیدگاه و ظاهر جدیدی برای League of Legends به وجود بیاورند.»

لومب در ادامه اعلام کرد که این استودیوها تمامی مسئولیت ساخت و طراحی بازی‌ها را بر عهده دارند و در این بین رایت تنها روی کار آن‌ها نظارت خواهد کرد: «آن‌ها این آزادی را دارند که برای ساخت بهترین بازی‌ها خودشان تصمیم بگیرند.

رایت اینجاست تا با پشتیبانی از سازندگان مطمئن شود که آن‌ها تمام جوانب دنیای بازی را درک کرده‌اند و می‌توانیم آثار درست و صحیحی بر اساس مجموعه League of Legends بسازیم.»

هنوز نمی‌دانیم که چه موقع این آثار معرفی می‌شوند. با این حال، راه‌اندازی این برند انتشاراتی و ترکیب آن با معرفی‌هایی که در سالگرد بازی شاهدش بودیم نشان می‌دهد که شرکت رایت در مسیر جدیدی شروع به حرکت کرده است. بعد از ده سال تمرکز روی یک بازی، به نظر می‌رسد که دنیای League of Legends قرار است به شکل چشم‌گیری بزرگ‌تر شود و گسترش پیدا کند.

