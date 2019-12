رزیدنت اویل ۲ با فروش پنج میلیون نسخه، بازی اصلی را پشت سر گذاشت

به گفته شرکت کپکام، بازسازی رزیدنت اویل ۲ تا تاریخ چهار دسامبر بیش از پنج میلیون نسخه فروخته است. این بدین معناست که این اثر توانسته از نظر فروش، نسخه اصلی بازی که در سال ۱۹۹۸ منتشر شد را پشت سر بگذارد. نسخه اصلی بازی طی این سال‌ها تنها موفق به فروش ۴.۹۶ میلیون نسخه شده بود. کپکام در ادامه افزود که مجموعه بازی‌های رزیدنت اویل از سال ۱۹۹۶ تاکنون بیش از ۹۴ میلیون نسخه به فروش رسانده‌اند.

هفته گذشته بود که شرکت کپکام طی برنامه زنده State of Play از بازسازی رزیدنت اویل ۳ به‌صورت رسمی رونمایی کرد. همانند بازسازی قبلی، این اثر هم توسط موتور قدرتمند RE Engine ساخته می‌شود و عرضه آن برای ماه آپریل سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده است.

Resident Evil 3 برای اولین‌بار در سال ۱۹۹۹ برای پلی‌استیشن منتشر شد. در این اثر که اتفاقات آن پیش از قسمت دوم جریان دارد، بازی‌کنندگان در نقش «جیل ولنتاین» قرار می‌گیرند و وظیفه دارند تا پس از پخش شدن ویروس به سرعت از شهر راکون سیتی فرار کنند.

در طول این برنامه شرکت کپکام همچنین اعلام کرد که بازی به همراه نسخه کامل Resident Evil Resistance به بازار خواهد آمد. این اثر چندنفره که با همکاری کپکام و استودیوی NeoBards – سازنده Devil May Cry HD Collection – ساخته می‌شود، قرار است دنباله غیرمستقیمی بر مجموعه باشد و اساسا از لحاظ داستانی هیچ انتظاری خاصی نباید از آن داشته باشیم.

گفتنی است که پس از رونمایی بازی، خبری اعلام شد که بازسازی قسمت سوم با کمک استودیو تازه‌تاسیس M-Two Inc در حال ساخت است. این استودیو توسط تعدادی از اعضای سابق کپکام و پلاتینوم گیمز راه‌اندازی شده که از جمله آن‌ها می‌توان به «تاتسویا مینامی»، مدیرعامل قبلی پلاتینوم‌گیمز، اشاره کرد. در پایان تریلر معرفی بازی می‌توانید لوگوی استودیوی M-Two Inc را ببینید.

منبع: VGC

