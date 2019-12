هفته‌ی گذشته استودیوی House House رسما اعلام کرد که بازی محبوب Untitled Goose Game در تاریخ ۲۶ آذر به پلی‌استیشن۴ و ایکس‌باکس وان خواهد آمد. به‌علاوه، دارندگان کنسول ایکس‌باکس وان می‌توانند این بازی را از طریق سرویس ایکس‌باکس گیم‌پس به راحتی تجربه کنند.

در اوایل ماه اکتبر و پس از موفقیت‌های بازی روی پلتفرم‌های کامپیوتر و نینتندو سوییچ، استودیوی House House گفت که قصد دارد این اثر را در تاریخ نامشخصی به کنسول‌ها بیاورد. گفتنی است که با توجه به موفقیت‌های اثر و بازخوردی که از سوی بازی‌کنندگان و منتقدان دریافت کرد، عرضه آن را برای کنسول‌های سونی و مایکروسافت پیش‌بینی می‌کردیم.

بخشی از موفقیت‌های Untitled Goose Game به شوخی‌های مربوط می‌شود که به مراتب در شبکه‌های اجتماعی با آن‌ها مواجه می‌شویم. جدا از این، بازی در هفته اول انتشار خود توانست در رتبه اول فهرست پرفروش‌ترین بازی‌های نینتندو سوییچ و بیش‌ترین بازی‌ دیجیتالی دانلود شده آمریکا قرار بگیرد. گفتنی است که Untitled Goose Game یک اثر کاملا مستقل است که توسط یک استودیوی چهارنفره ساخته شده.

Untitled Goose Game با قیمت ۲۰ دلار برای پلی‌استیشن۴ و ایکس‌باکس وان منتشر خواهد شد. با این حال، در زمان عرضه می‌توانید بازی را از هر دو فروشگاه سونی و مایکروسافت با قیمت ۱۵ دلار خریداری کنید. اگر جزء مشترکین سرویس ایکس‌باکس گیم‌پس باشید، می‌توانید بازی را همان روز اول به‌صورت رایگان تجربه کنید.

می‌توانید در ادامه تریلر نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی Untitled Goose Game را ببینید.

