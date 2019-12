کارگردان The Last of Us Part 2 و معاون استودیوی ناتی‌داگ آقای "نیل دراکمن" بر روی توئیتر به موارد مشابه بین The Last of Us و دنباله‌ی مورد انتظار آن اشاره کرده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، آقای دراکمن بر روی توئیتر به تصاویر مقایسه‌ای بین قسمت اول و دوم که توسط یکی از طرفداران به اشتراک گذاشته است، واکنش نشان داده است. در این تصاویر، ما شاهد برخی مکان‌های مشابه بین این دو عنوان می‌باشیم. در این اسکرین‌شات‌ها، ما الی و جول از The Last of Us را می‌بینیم که کنار یکدیگر ایستاده و به شهر Salt Lake City می‌نگرند. در شرایطی مشابه، ما حال الی بالغ را در کنار دینا می‌بینیم که در حال تماشای منظره‌ای در The Last of Us Part 2 می‌باشند.

آقای دراکمن در واکنش به این تصاویر مقایسة ای نوشته است:"این تصاویر تنها موارد مشابه(موازی) بین دو بازی نیستند." با توجه به این توئیت، به نظر می‌رسد که در قسمت دوم از برخی مکان‌های The Last of Us بازدید خواهیم کرد. دیدگاه شما در این مورد چیست؟ The Last of Us Part 2 در تاریخ 29 مه(جمعه 9 خرداد 1399) بر روی PS4 در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame